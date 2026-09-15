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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron: "No le avisamos a nadie hasta ayer"

Después de más de seis años de relación, la modelo y el cantante dieron el "si” en el Registro Civil de San Isidro, rodeados de familiares y amigos

15 de septiembre 2026 · 18:00hs
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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en el Registro Civil de San Isidro 

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en el Registro Civil de San Isidro 

Después de más de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega sellaron su amor: se casaron sorpresivamente este martes. La modelo y el hijo de Palito Ortega pasaron por el Registro Civil de San Isidro y formalizaron su vínculo, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos.

Fue en septiembre de 2020, en plena pandemia y tras meses de rumores, cuando la modelo confirmó el romance . Durante más de seis años, llevaron una relación alejada del ojo mediático y construyeron una familia ensamblada. Cabe recordar que Emanuel Ortega tiene dos hijos, Bautista e India Ortega, de 25 y 21 años, respectivamente. Por su parte, Prandi es madre de dos hijos, Mateo y Rocco, de 15 y 11 años.

El casamiento se mantuvo en secreto hasta hace pocas horas, cuando en los medios de espectáculos comenzó a circular el rumor. Ángel de Brito lo había asegurado en el programa LAM. “Se casan mañana en San Isidro a las 13 y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados, solo íntimos. De parte de ella estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga”, contó el conductor.

>> Leer más: Julieta Prandi dio una declaración"desgarradora" en el juicio contra su expareja

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Tal como lo es su relación, el casamiento entre el cantante y la modelo estuvo lejos de los flashes. Se casaron en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima, con la presencia de familiares y amigos. Estuvieron presentes Palito Ortega y su esposa, Evangelina Salazar, junto a sus nietos Bautista e India.

En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para Intrusos, los protagonistas hablaron a la salida del Registro Civil.

“La idea era que no lo supieran, hasta que se enteraron”, dijo Julieta Prandi. Emanuel aseguró: “En realidad, no le avisamos a nadie hasta ayer. Queríamos que fuera algo chico. Fue adrede, quisimos hacer algo tranquilo”.

“Avisamos con muy poquito tiempo, había muchos que estaban trabajando. Somos 36 personas nada más”, cerró diciendo Prandi.

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