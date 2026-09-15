Recompensa de $16 millones para encontrar al acusado por un crimen en Capitán Bermúdez

Diego Nicolás Blanco tiene pedido de captura por el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, ocurrido el 27 de junio

Ofrecen recompensa para ubicar al acusado por el secuestro y crimen de Gastón Montenegro

El gobierno provincial ofreció una recompensa de $16 millones para quienes aporten información que permita localizar a Diego Nicolás Blanco , quien tiene pedido de captura y es buscado en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en Capitán Bermúdez.

Según informó la Fiscalía, Blanco está sindicado por el homicidio de Gastón Daniel Montenegro , ocurrido el pasado 27 de junio de 2026 en esa localidad del Cordón Industrial. Además, sobre el hombre pesan señalamientos vinculados con hechos de privación ilegítima de la libertad y narcotráfico .

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la colaboración de la población para poder dar con su paradero y remarcó que toda la información aportada será recibida bajo reserva .

Quienes puedan brindar datos que ayuden a localizar a Blanco pueden comunicarse al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected] .

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También pueden contactarse a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse personalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850.

La información también puede ser aportada en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia: en la ciudad de Santa Fe, en avenida General E. López 3302; en Venado Tuerto, Alvear 675; en Reconquista, Iriondo 553; y en Rafaela, Necochea 44.

La recompensa de $16.000.000 será destinada a quienes aporten información que permita dar con el paradero de la persona buscada, según informó el Ministerio Público de la Acusación.

El caso ya tiene dos imputados

El 10 de julio de 2026, dos personas fueron imputadas en los tribunales de San Lorenzo por el crimen de Gastón Montenegro. Se trata de Juan Manuel V. y Matías V., primos entre sí, y que quedaron en prisión preventiva luego de que la Fiscalía le atribuyera distintos roles a cada uno en lo que fue el plan de secuestro que culminó con el asesinato de Montenegro.

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El fiscal Aquiles Balbis consideró que los involucrados tuvieron distintos tipos de participación. A Juan Manuel V., detenido previo a la aparición del cuerpo de la víctima, lo ubicó como parte del grupo que el 27 de junio por la mañana secuestró a Montenegro.

La investigación develó que se trasladó junto a otra persona no identificada en un Volkswagen Gol Trend gris hasta Capitán Bermúdez. Allí, cerca de las 9.45, abordaron a Gastón Montenegro, quien caminaba junto a otra persona por las calles Guemes y Paraguay. Ambos bajaron del auto y mediante amenazas con un arma de fuego obligaron al joven a subirse.

Mientras subían al auto amenazaron a punta de arma de fuego a la otra persona y luego escaparon. En ese sentido, el fiscal consideró que mantuvieron privado de su libertad a la víctima de manera ilegítima hasta que finalmente lo mataron.

Asesinato y cuerpo enterrado

En la información brindada por Fiscalía luego de la audiencia no se remarca con precisión en qué momento fue asesinado Gastón Montenegro. Detallaron que lo mataron con dos disparos en la cabeza y luego procuraron ocultar su cuerpo.

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Con esa intención fue lo enterraron en un campo ubicado a metros de la ruta 10, en inmediaciones de Serodino. En ese sentido Juan Manuel V. fue imputado por todos los delitos relacionados al plan criminal: privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenaza calificada.

Mientras que a su primo Matías V. le imputaron encubrimiento agravado por haber colaborado, en momento posteriores al hecho, a ocultar el auto en el que se realizó el secuestro. El juez Ariel Cattáneo dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Juan Manuel y por seis meses para Matías.