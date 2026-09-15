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Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1% y un dólar promedio de $1.728

El proyecto contempla además un crecimiento del 4%, exportaciones por más de u$s 130.000 millones y un nuevo superávit financiero.

15 de septiembre 2026 · 17:54hs
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El ministro de Economia

El ministro de Economia, Luis Caputo.

El Gobierno nacional definió las principales variables económicas que incluirá en el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado a la Cámara de Diputados dentro del plazo establecido. La iniciativa prevé un escenario de crecimiento del 4% del PBI, una inflación anual del 21,1% y un dólar promedio de $1.728.

Las proyecciones fueron conocidas después de la reunión de la mesa política del Gobierno y contemplan también una mejora del 25,4% en el salario medio, exportaciones superiores a los USD 130.000 millones y un saldo favorable de la balanza de bienes y servicios de más de USD 15.000 millones.

Según publica Infobae, las estimaciones fueron anticipadas por fuentes oficiales y forman parte de los números que el ministro de Economía, Luis Caputo, incorporó al proyecto de ley.

En materia cambiaria, el Gobierno calculó un tipo de cambio promedio de $1.728 durante 2027. Desde el oficialismo aclararon que ese número no debe interpretarse como una proyección puntual de la cotización del dólar, sino como el resultado de aplicar la inflación estimada para el próximo año sobre el valor actual del tipo de cambio.

La apuesta por otro año de superávit

Uno de los principales objetivos del proyecto vuelve a estar puesto en las cuentas públicas. El Gobierno espera conseguir superávit financiero por cuarto año consecutivo, una meta que Caputo había anticipado horas antes de que se conocieran los principales números del Presupuesto.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, sostuvo el ministro durante un evento de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Luego reforzó esa idea al señalar que sería la primera vez en la historia que, sin estar en default, un Gobierno argentino consigue cuatro años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera.

El proyecto también estima exportaciones superiores a los USD 130.000 millones, una cifra que, de concretarse, marcaría un récord histórico. A eso se suma un saldo positivo de más de USD 15.000 millones en la balanza de bienes y servicios.

Qué esperan las consultoras

Las previsiones oficiales muestran algunas diferencias con las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectó una inflación interanual del 20,5% para diciembre de 2027, apenas por debajo del 21,1% previsto por el Gobierno.

La diferencia es mayor en el caso del dólar. Las consultoras estimaron que el tipo de cambio mayorista llegará a $2.015,7 en diciembre de 2027, luego de comenzar ese año en $1.661,1. El promedio de ambas referencias se ubica en torno a los $1.838,4, unos $110 por encima del promedio de $1.728 contemplado en el Presupuesto.

También existe una brecha en las proyecciones de crecimiento. Mientras el REM calcula una expansión del 2,9% del PBI, el Gobierno apuesta a un crecimiento del 4%.

La estimación oficial coincide con la última revisión del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y supone una recuperación mayor de sectores que todavía muestran dificultades, entre ellos la construcción, la industria y el comercio.

En cuanto a las cuentas públicas, los analistas consultados por el BCRA estimaron que el resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) alcanzará los $18,47 billones en 2027.

El Presupuesto, en tanto, mantiene como objetivo el superávit fiscal y proyecta que el país pueda completar un cuarto año consecutivo con resultado financiero positivo.

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