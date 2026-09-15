Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

El costo mensual de criar un hijo llegó a $713.070 en agosto, según el Indec. La canasta aumentó hasta 31,6% en un año y superó la inflación

Criar a un hijo implica mucho más que el gasto cotidiano en alimentos, ropa o útiles. También incluye un costo que muchas veces queda invisibilizado: el tiempo destinado a cuidarlo . La canasta de crianza que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) busca ponerle un valor económico a ese conjunto de gastos y en agosto volvió a mostrar aumentos por encima de la inflación.

Según el último informe del organismo, el costo mensual de la crianza osciló entre $557.303 y $713.070 , de acuerdo con la edad. El valor más bajo correspondió a los menores de un año, mientras que el más elevado fue para los niños de entre 6 y 12 años.

Para los bebés de menos de un año, la canasta alcanzó los $557.303 mensuales . En el grupo de 1 a 3 años llegó a $663.900, mientras que para los niños de 4 y 5 años se ubicó en $567.243. Entre los 6 y 12 años, el costo ascendió a $713.070 .

Las cuatro categorías registraron aumentos durante agosto respecto de julio. La suba fue del 2,1% para los menores de un año y para los niños de 1 a 3 años , mientras que llegó al 2,3% en los grupos de 4 a 5 y de 6 a 12 años .

En todos los casos, el incremento quedó por encima de la inflación de agosto, que fue del 1,7%.

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La comparación con agosto del año pasado también muestra una evolución importante. En doce meses, la canasta aumentó 29% para los menores de un año, 29,3% para los niños de 1 a 3 años, 31,6% para los de 4 y 5 y 31,5% para el grupo de 6 a 12 años.

Cuánto cuesta el cuidado de los chicos

La particularidad de esta medición es que no contempla solamente bienes y servicios, sino que incorpora también el valor económico del tiempo que demanda el cuidado.

En el caso de un menor de un año, por ejemplo, los bienes y servicios representaron en agosto $181.852, mientras que el componente de cuidado llegó a $375.450.

Para los niños de 1 a 3 años, esos valores fueron de $234.814 y $429.086, respectivamente. En el grupo de 4 y 5 años, los bienes y servicios sumaron $299.064 y el cuidado $268.179.

#DatoINDEC

La canasta de crianza durante agosto de 2026 se valorizó en:

- $557.303 para menores de 1 año.

- $663.900 para infantes de 1 a 3 años.

- $567.243 para los tramos de 4 y 5 años.

- $713.070 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

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Entre los 6 y 12 años, los bienes y servicios alcanzaron $370.990, mientras que el cuidado representó $342.080.

El cálculo del Indec toma como referencia para el componente de cuidado la remuneración del personal de casas particulares que realiza tareas de asistencia y cuidado de personas.

Además, estima diferentes cantidades de horas mensuales según la edad: 147 horas para los menores de un año, 168 horas para los niños de 1 a 3, 105 horas para los de 4 y 5 y 84 horas para quienes tienen entre 6 y 12 años.

La otra parte de la canasta se calcula a partir de la Canasta Básica Total, que contempla rubros como alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda.