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Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

La PDI no lo encontró en dos allanamientos del sábado. Este lunes se presentó acompañado por sus abogados defensores

14 de septiembre 2026 · 20:55hs
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Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Un hombre de 26 años que era buscado por la Policía de la provincia por el robo del día del clásico rosarino a un vendedor ambulante en Rondeau y Olivé, se entregó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que no fue encontrado el pasado sábado en allanamientos en barrio República de la Sexta.

El sospechoso, identificado como Axel U., estaba en la mira de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través del Departamento Operativo de Investigaciones, Brigada Bori, a partir de la investigación del hecho delictivo ocurrido el pasado domingo 6, cuando un grupo de personas sustrajeron indumentaria de Rosario Central a un vendedor ambulante.

>> Leer más: Cayó un hombre por el robo al vendedor de Rondeau y Olivé: ya son tres ladrones detenidos

La PDI logró identificar a varias personas que estarían vinculadas al hecho y se solicitaron distintas medidas judiciales. El sábado se realizaron dos allanamientos en procura de localizar a Axel U., uno de ellos en inmediaciones de Cochabamba al 200 bis, pero no lo encontraron.

Mientras continuaban las tareas para dar con su paradero, este lunes se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones acompañado por sus abogados defensores.

Tras la consulta con la fiscal interviniente, se dispuso su detención y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Lucila Cornier, para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

De esta manera ya son cuatro las personas apresadas, luego de que fueran capturados Juan Bautista D. P., de 27 años; Alejandro Sebastián S., de 17; y Raúl Fabián B., de 41.

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