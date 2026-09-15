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Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conductor del Peugeot 206 que atropelló y mató a dos turistas cordobesas fue condenado bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual

15 de septiembre 2026 · 12:55hs
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Tragedia en la costanera: declaró el acusado

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro. 

Tras una semana de debate culminó el juicio oral y público por la tragedia en la costanera central, ocurrida el 21 de enero de 2025 cuando un Peugeot 206 atropelló y mató a dos personas. Este martes al mediodía se conoció el veredicto y Agustín López Gagliasso, conductor del vehículo, fue condenado a 16 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para conducir.

El fallo de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez fue unánime. La condena es dos años menor a la que había solicitado la Fiscalía, que había encuadrado la pena solicitada en la calificación de homicidio simple con dolo eventual y lesiones.

. Durante el juicio la fiscal Valeria Piazza Iglesias sostuvo que el acusado se representó el resultado fatal al conducir a 120 kilómetros por hora en un sector con máxima de 60.

>> Leer más: Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Las víctimas del siniestro eran parte de una familia cordobesa que aquel día estaba de visita por turismo en Rosario. Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años, murieron como consecuencia del impacto. Victoria, la hija menor, y su padre, Diego García, sobrevivieron aunque sufrieron lesiones. Al igual que Giovanna Romero, quien viajaba como acompañante de López Gagliasso.

La tragedia en la costanera

La antesala del siniestro ocurrido el 21 de enero de 2025 cerca de las 21.30 fue un breve altercado entre López Gagliasso y un motociclista. Según la acusación, el joven decidió perseguirlo por la avenida Illia al comienzo del túnel y lo hizo a una velocidad que llegó a los 120,7 kilómetros por hora.

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La secuencia terminó a la salida del túnel Arturo Illia, en la zona de Presidente Roca, cuando el Peugeot 206 perdió el control, derrapó y subió a la vereda donde se encontraba la familia García. Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17, murieron como consecuencia del impacto. Victoria, la hija menor, y su padre, Diego García, sobrevivieron, aunque sufrieron lesiones. También resultó herida Giovanna Romero, quien viajaba como acompañante de López Gagliasso.

La hipótesis con la que Fiscalía llegó a juicio y que se debatió en las audiencias fue que el conductor realizó maniobras para perseguir al motociclista, en un sector urbano, de noche y con circulación de personas, y que pese al riesgo continuó acelerando. Para la fiscal Valeria Piazza Iglesias esa conducta permitió encuadrar el caso como homicidio simple con dolo eventual.

"Rápido y furioso"

En el alegato de apertura del juicio la fiscal fue tajante al momento de describir la conducta del conductor. "Rápido y furioso: ese era Agustín López el 21 de enero en momentos en que, luego de un altercado con un motociclista, decide salir a cazarlo a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario", describió Piazza Iglesias.

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"Al salir del túnel Illia pierde el control de su auto, derrapa e impacta a la familia García, que se encontraba sobre la vereda, provocándole la muerte a Tania y Agustina", agregó.

"Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo, siendo el accionar de López determinante para tal dañoso resultado", consideró Piazza Iglesias.

“Me arruinaste la vida”

El primer testimonio del juicio fue el de Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina. Su declaración reconstruyó los segundos previos al impacto y también el momento posterior, cuando descubrió que su mujer y su hija habían muerto.

García contó que la familia había llegado a Rosario desde Córdoba como turistas. Al finalizar el día regresaban hacia el hotel cuando, al llegar a la zona de Illia y Presidente Roca, escuchó el ruido de una moto y de un auto. Según su relato, el Peugeot perseguía a la moto y llegó a intentar tocarla para hacerla perder estabilidad.

>> Leer más: Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Después vio las luces del auto, retrocedió y levantó a su hija Victoria. El vehículo se la sacó de las manos y la arrojó contra otro auto. García corrió hacia ella y, en medio de la confusión, todavía no había visto qué había ocurrido con Tania y Agustina.

García contó que, inmediatamente después del choque, pudo acercarse a López Gagliasso y le reprochó: “Me arruinaste la vida”. Según su relato, el joven respondió: “Mirá cómo me quedó el auto”.

Lo que dijo la acompañante

El testimonio de Giovanna Romero fue uno de los más fuertes de la primera jornada. Ella viajaba como acompañante de López Gagliasso y describió desde adentro la persecución que, según su relato y en coincidencia con lo sostenido por Fiscalía, comenzó después del cruce con un motociclista.

La joven contó que habían pasado el día en la isla junto a otros amigos y que regresaron a Rosario cerca de las 20. Después de dejar a los demás, quedó sola con López Gagliasso, quien continuó el camino para dejarla en su casa.

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Según declaró, en la zona del túnel una moto pasó muy cerca del vehículo. El conductor se enojó, comenzó a insultar al motociclista y aceleró para seguirlo. Giovanna aseguró que intentó detenerlo: le pidió que dejara la pelea y que no acelerara. La joven habló de maniobras zigzagueantes y de una persecución sostenida. Dijo que gritó y le pidió que parara porque se iban a matar.

Las cámaras

El segundo día del juicio tuvo como protagonistas a funcionarios de la Municipalidad de Rosario, entre ellos el secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Su declaración estuvo vinculada principalmente con la evidencia que aportó el municipio: cámaras de seguridad, registros de velocidad, sensores de fotomultas y el recorrido del vehículo.

>> Leer más: Tragedia en la costanera central: el conductor iba a 120 kilómetros por hora

Chale explicó que el sistema municipal permitió reconstruir el recorrido del Peugeot dentro de Rosario. Según esos registros, el auto había comenzado su trayecto en la zona sur, atravesó distintos sectores de la ciudad y recorrió la costanera antes de ingresar al túnel Illia.

El vehículo circulaba a unos 120 kilómetros por hora cuando salió del túnel. En ese sector, explicó Chale, la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora y no se trata de una zona donde habitualmente se registren velocidades semejantes. El funcionario también aportó información sobre el historial de infracciones del vehículo. Según detalló, López Gagliasso tenía antecedentes por exceso de velocidad y por haber cruzado tres semáforos en rojo.

La versión del acusado

El jueves pasado Agustín López Gagliasso declaró por Zoom desde el lugar donde permanece detenido y por primera vez dio su propia versión de aquella noche. El joven reconoció que aceleró para alcanzar a la moto, aunque explicó que lo hizo porque quería insultar al motociclista y que, en ese momento, creía que tenía el control del vehículo.

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“Cuando aceleré pensé que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo”, sostuvo. Según su relato, ingresó al túnel y consideró que podía acelerar porque no había autos ni peatones en ese tramo. Pero al salir, en una curva, perdió el control. Intentó corregir la trayectoria, aunque el auto derrapó y terminó sobre la vereda.

López Gagliasso también pidió perdón a la familia de las víctimas. “Quiero pedir perdón a la familia de corazón”, dijo, y agregó: “Voy a cargar el resto de mi vida con esto”.

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