En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Para poder volver a la senda del triunfo, el DT de Newell's está analizando si ajusta piezas en el medio y en el fondo para medirse con Platense

Kudelka deberá decidir si le ratifica la confianza a los once o si apela a algunas modificaciones.

Mientras todavía se está definiendo si puede ser con público de Newell's en la visita a Platense , el técnico Frank Kudelka está definiendo si ajusta algunas piezas para ir el domingo a Vicente López. El equipo rojinegro necesita volver a cosechar de a tres para poder meterse de nuevo en el lote de los que clasifican a la siguiente instancia del Clausura, y ese marco le suma gran atractivo al duelo.

Más allá de su buena actuación frente a Vélez y que mereció algo más ante un adversario de fuste, con los resultados que se dieron en la fecha 9º, el conjunto rojinegro quedó apenas afuera de ese segmento , en el 9º puesto, con 13 puntos, lo mismo que Unión y Lanús, que quedaron arriba por diferencia de gol.

Lo concreto es que está ahí nomás, pero no puede descuidarse ni un instante ni sacarle intensidad a su rumbo. Por eso, el choque del domingo, a las 17, ante el Calamar por la jornada 10º , representa una importante chance de regresar al camino de las victorias.

¿Lo mantiene a Russo?

En ese escenario, tomando las cosas positivas de los últimos tres empates, y tratando de disimular las negativas, el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar aún con el lateral Franco Escobar debido a que sufrió una distensión en el aductor.

En ese caso, el DT tendrá que definir si le mantiene la confianza a Jerónimo Russo, quien no tuvo un buen desempeño frente a Vélez, y fue uno de los grandes responsables del gol del Fortín, o si apunta a otra opción en esa posición.

La alternativa más cercana en estos momentos es Martín Luciano, quien estuvo en el banco de relevos en el último compromiso roinegro, y asoma en el radio de consideraciones del Kudelka y sus colaboradores. Y, si bien también está bajo de confianza, el jugar fuera de Rosario le puede llegar a dar un plus revulsivo de atrevimiento.

Leer más: El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

¿Y en el medio?

Otra de las cuestiones que están analizando en el búnker de entrenamientos rojinegro en Bella Vista, es ver si le da un guiño de continuidad a Rodrigo Herrera, en el corazón del mediocampo leproso.

El ex-Platense no tuvo una buena performance ante Vélez, y podría ser reemplazado por Jerónimo Gómez Mattar, quien le otorga más desfachatez y dinámica al funcionamiento colectivo de Newell's, y además tiene más virtudes ofensivas que Herrera.

Vale recordar que el rubio, fue quien entró a los 60', por Herrera en el complemento ante el Fortín.

Y si el DT se decide por un planteo todavía más arriesgado, ahí aparecería la posibilidad de que salga a escena desde el arranque Alan Soñora, quien marcó el gol ante el Fortín y se mostró como otra carta de opción, muy válida, como un futbolista con menos movilidad, pero con capacidad de pase y destrezas en las pelotas paradas.

Por eso, en estas próximas prácticas en el Centro Griffa, el cuerpo técnico liderado por Kudelka deberá decidir si apela a alguna de estas modificaciones nominales, para tratar de ir con todo por un triunfo que ahora asoma por demás necesario, si no quiere resignar terreno en el momento menos oportuno.

Leer más: Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura