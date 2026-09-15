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Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

La fiscal Valeria Piazza Iglesias dijo estar conforme con la condena a 16 años de prisión a Agustín López Gagliasso por homicidio simple con dolo eventual

15 de septiembre 2026 · 13:44hs
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La fiscal Valeria Piazza Iglesias brindó una conferencia tras el veredicto por la tragedia en la costanera. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias brindó una conferencia tras el veredicto por la tragedia en la costanera. 

La fiscal Valeria Piazza Iglesias manifestó su conformidad tras el veredicto por la tragedia en la costanera y remarcó que es la pena más alta por un siniestro vial a nivel provincial. Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

La sentencia de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez fue dos años menor a los 18 años de prisión solicitados por la fiscal. Sin embargo se mantuvo la calificación que supone la condena más alta por siniestro vial en la historia de la provincia.

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

"Es una condena que la Fiscalía esperaba. Logramos probar todo a lo largo del proceso", sostuvo la funcionaria luego del veredicto este martes al mediodía. Es el quinto juicio oral en la provincia en el cual se debate la figura de dolo eventual.

Una condena esperada

Durante el debate la fiscal Valeria Piazza Iglesias sostuvo que López Gagliasso se representó el resultado fatal al conducir y maniobrar a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora. "La condena es casi asimilable a un dolo directo. Hay muchas condenas por dolo directo que tienen esta pena", sostuvo la funcionaria.

"Se sienta un precedente a nivel monto de la pena. A nivel dolo eventual la Fiscalía ya tiene con este cinco precedentes", analizó la fiscal. Además explicó cómo se abordará la inhabilitación de 10 años que complementa la sentencia: "Es la pena máxima que permite el código penal en este tipo de hechos. Cuando recupere la libertad las autoridades administrativas verán si le dan el carnet o no".

>> Leer más: Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

"La investigación se llevó a cabo en seis meses por la cantidad de pruebas que había", recordó la funcionaria y adelantó que los fundamentos del tribunal se conocerán en 10 días. Agustín López Gagliasso continuará en prisión efectiva en la cárcel de Piñero.

La sentencia por la tragedia en la costanera

Tras una semana de debate culminó el juicio oral y público por la tragedia en la costanera central, ocurrida el 21 de enero de 2025 cuando un Peugeot 206 atropelló y mató a dos personas. Este martes al mediodía se conoció el veredicto y Agustín López Gagliasso, conductor del vehículo, fue condenado a 16 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para conducir.

>> Leer más: "Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

El fallo de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez fue unánime. La condena es dos años menor a la que había solicitado la Fiscalía, que había encuadrado la pena solicitada en la calificación de homicidio simple con dolo eventual y lesiones.

Las víctimas del siniestro eran parte de una familia cordobesa que aquel día estaba de visita por turismo en Rosario. Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años, murieron como consecuencia del impacto. Victoria, la hija menor, y su padre, Diego García, sobrevivieron aunque sufrieron lesiones. Al igual que Giovanna Romero, quien viajaba como acompañante de López Gagliasso.

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