Un tuit libertario, los Juegos Suramericanos y la masculinidad frágil

La apertura tuvo el reconocimiento de La Libertad Avanza y generó conversación. Los límites que se autoimpone La Libertad Avanza

El comienzo de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera dio inicio a más de dos semanas de deportes en Rosario.

Nadie hubiese pensado que alguien que odia al Estado, que cree que los impuestos no sirven y que las fiestas populares son un gastadero de plata iba a celebrar la pomposa inauguración de los Juegos Suramericanos . La diputada de La Libertad Avanza Romina Diez lo hizo y a partir de un simple tuit se armó una suma de conjeturas políticas en Santa Fe y desnudó a los libertarios.

Luego de la celebración en el Monumento a la Bandera las redes sociales se inundaron de festejos, pero el más ruidoso para la política local fue el de la diputada rosarina mileísta.

“Más allá de toda diferencia política, ver a Rosario volver a brillar, con seguridad y con su gente disfrutando de la ciudad, emociona. Gracias Presidente Milei por tomar la decisión de dar la batalla contra el narcotráfico y devolvernos la seguridad con el Plan Bandera”.

A lo último, sorprendió: “Y cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas. Gracias también al gobernador Pullaro y al intendente Javkin por el trabajo conjunto”. Sí, agradecimiento público.

Más allá de toda diferencia política, ver a Rosario volver a brillar, con seguridad y con su gente disfrutando de la ciudad, emociona.



Rosario es demasiado bella. Hoy todos podemos sentirnos orgullosos de ver así nuestro Monumento.



Gracias Presidente @JMilei por tomar la… pic.twitter.com/LIAKULAkfN — Romina Diez (@romidiezok) September 13, 2026

“Los Juegos producen milagros”, soltaban en el gobierno provincial y se relamían porque, sin buscarlo, los libertarios habían destacado la fiesta popular. Pescaron sin carnada.

El secretario de Vinculación Estratégica de Santa Fe y encargado de los Juegos Suramericanos, Julián Galdeano, destacó este lunes que Diez y otros dirigentes de La Libertad Avanza “se sumen a la nueva realidad de Rosario”. Ni lento ni perezoso.

Es que en la semana había dicho a medios locales que “es posible que haya entendimientos con sectores de LLA para alguna elección local”. Rosario aparece en el radar.

Los cálculos para retener la Intendencia están claros. “Que los libertarios sumen un candidato a la Intendencia y saque solo 10/15 puntos ya nos complica”, reconoce un legislador de Unidos. Los libertarios se muestran reacios, pero hubo conjeturas rebuscadas por todos lados.

El vínculo y la reacción

Para los Juegos Suramericanos el gobierno nacional no aportó recursos, solo dio un decreto de exención tributaria para las importaciones de equipos con destino deportivo, declaró interés nacional a los Juegos y también avaló el crédito de la CAF.

"Son detalles no menores para un gobierno de caja en custodia. No es grandilocuente, pero para este gobierno lo tomamos como colaboración activa”, regaló Galdeano en radio. Es decir, sostenía vivo el "gesto" del tuit libertario.

Pero luego Diez tiró el achique. “En qué parte me referí a los Juegos? Estoy hablando de algo bastante más importante: que los rosarinos recuperamos las calles gracias al cambio de paradigma impulsado por Milei y al trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio?”, le contestó a un usuario.

Hubo más arrepentimiento. “El evento en sí me parece buenísimo para Rosario (...) Creo que estas cosas pueden hacerse con iniciativa privada, inversión y sponsors, sin cargarle la fiesta al contribuyente”.

Esa línea la continuó el concejal Juan Pedro Aleart. Primero monopolizó en el gobierno nacional la mejora de la seguridad. Luego puso el ojo en el gasto. “Una cosa tiene que quedar clara: un crédito internacional no es un sponsor. La deuda pública se paga”.

En el inicio de la competición se mostró cierto ambiente de sintonía política más allá de la disputa lógica. “Estamos satisfechos porque no es un logro solo de un sector político”, soltó Galdeano. Luego nombró a Omar Perotti por iniciar la postulación y pedir el crédito. Igualmente, ya desde hace meses el perottismo se encarga de dejarlo en claro.

Los libertarios, en cambio, se alejan de esto y le escapan a la casta y al gasto público. Según dicen algunos dirigentes del oficialismo, en el mileísmo se bajó la orden de no acercarse al Monumento el sábado.

Por eso desorientó el tuit de Diez, que luego corrigió, no sea cosa que se confundan y crean que estaban en un romance con "la política".

En el fondo, la celebración no era más que un gesto normal, de una sociedad normal y de una dirigencia normal. Los libertarios parecen tener la masculinidad frágil, empezando por el presidente cuando no acepta críticas de nadie.

Es sinónimo de debilidad. Se valida por oposición, se define por lo que no es. El discurso anti y de la segmentación de casta pudrió todo.

"Oponerse por oponerse no es un deporte", reflexionó en X el dirigente gremial Martín Lucero siempre critico del gobierno provincial. Pero algunos, no solo libertarios, lo practican.