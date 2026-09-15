Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef" El cantante de RKT enfrentó un revés judicial y uno profesional en las últimas horas. Su situación penal podría complicarse 15 de septiembre 2026 · 11:25hs

L-Gante fue allanado en el marco de una nueva causa por amenazas y se complica su situación judicial

Elián Valenzuela, reconocido popularmente como L-Gante, está frente a un nuevo conflicto. Por un lado, tres de sus propiedades en General Rodríguez fueron allanadas por la Policía Bonaerense, en el marco de una causa por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra al músico y a personas de su entorno familiar. También se secuestró una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 23 años, quien alega que el artista se presentó junto a otras 7 personas, todas armadas, para exigirle que abandone la propiedad que alquila. Este martes, Elián quedó imputado por “amenazas agravadas por uso de arma de fuego”. Su situación es compleja dado que el cantante tiene una condena en suspenso a tres años de prisión por otra causa de 2024, también por amenazas y daño.





L-Gante, afuera de "MasterChef" En este marco, se anunció que L-Gante no será parte de la próxima edición de "MasterChef Celebrity", como estaba previsto. Los rumores de su baja comenzaron cuando desde las redes sociales del programa borraron la publicación en la que se había confirmado su incorporación.

“Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, indicaron desde el canal. “Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema”, explicó Elián, consultado por el programa de Luis Ventura.