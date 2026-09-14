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Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

La segunda jornada volvió a mostrar tribunas colmadas en distintos escenarios de la ciudad. Gimnasia, patinaje, beach vóley, natación, esgrima y pesas convocaron a miles de personas, mientras escuelas y familias también coparon el Parque de la Independencia.

14 de septiembre 2026 · 18:51hs
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Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

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Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

Rosario está viviendo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con todo. La segunda jornada de competencia volvió este lunes a mostrar una imagen que se repitió: estadios llenos, tribunas colmadas, familias alentando y una multitud acompañando a los atletas.

Desde temprano, los escenarios rosarinos recibieron a un público que se acercó para disfrutar de algunas de las principales disciplinas de los Juegos y, especialmente, para acompañar a los deportistas argentinos que compitieron en casa.

Uno de los grandes focos estuvo en el Invencible Arena, que lució a pleno para acompañar a las integrantes de la selección argentina de gimnasia artística y para disfrutar de la presentación de algunas de las mejores gimnastas del continente.

La escena se repitió en el Invencible Rosario, que tuvo actividad durante toda la jornada con el patinaje artístico. El público acompañó desde la mañana y volvió a llenar las tribunas durante la tarde, en una jornada en la que se destacó la actuación del rosarino Donato Mastroianni, quien logró acceder a la final del programa libre masculino.

Otra impactante imagen se vio en el Picadero de la ex Rural, donde por la mañana una multitud colmó las gradas para ver en acción a la dupla rosarina integrada por Agostina Ghigliazza y Morena Abdala. Mientras que por la tarde explotaron nuevamente las tribunas con la presencia de los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso.

También hubo multitud en el Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué, donde el público se acercó para vivir en primera persona las competencias de patinaje de velocidad. Por la tarde fue el turno de la rosarina Naiara Sagasti, que compitió ante una tribuna que volvió a responder y acompañar cada carrera.

El deporte y la gente, protagonistas en Provincial

El estadio Salvador Bonilla del Club Provincial también presentó un gran marco para las competencias de esgrima, con tribunas colmadas y público siguiendo cada combate.

A pocos metros, el Gimnasia 5 recibió la competencia de levantamiento de pesas, otra de las disciplinas que convocó a una importante cantidad de espectadores durante la jornada.

Y, como había ocurrido durante el domingo, el Invencible Centro Acuático Provincial volvió a mostrar una postal impactante. Las tribunas estuvieron completas para acompañar las competencias de natación, confirmando que el nuevo escenario se convirtió rápidamente en uno de los puntos de encuentro de los Juegos en Rosario.

Los Juegos también se viven afuera de las tribunas

La multitud que acompañó las competencias no fue la única protagonista de la jornada. Miles de chicos, chicas y adolescentes participaron de las Visitas Guiadas, una propuesta que acercó a escuelas y colegios de Rosario, la región y distintos puntos de la provincia al Parque de la Independencia. Los grupos recorrieron los espacios de los Juegos, conocieron los escenarios deportivos y disfrutaron del Fan Fest, sumándose a una experiencia que busca que los Juegos Suramericanos no sean solamente una competencia para los atletas, sino también una celebración para toda la comunidad.

La presencia de las escuelas aportó otra imagen característica de estos días en Rosario: chicos y chicas mirando de cerca a los mejores deportistas del continente, descubriendo nuevas disciplinas y viviendo un acontecimiento deportivo internacional en su propia ciudad.

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