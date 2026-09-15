Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario Es un proyecto colectivo destinado a visibilizar y reunir las voces de escritoras vinculadas con la ciudad. El viernes 25 de septiembre, en la Biblioteca Argentina 15 de septiembre 2026 · 17:47hs

Gloria Lenardón y Marta Ortiz.

El viernes 25 de septiembre a las 18 se presentará en la sala Angélica Gorodischer (4º piso) de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario, un proyecto colectivo destinado a visibilizar y reunir las voces de escritoras vinculadas con la ciudad.

La presentación estará a cargo de la poeta Ana María Russo y de las compiladoras Gloria Lenardón, María Paula Alzugaray, Griselda Riottini, Ana Julia Saccone y Marta Ortiz.

El Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario proyecto colectivo surgido en el ámbito de la agrupación feminista La Palabra Colectiva, construye un espacio de encuentro y reconocimiento para escritoras -mujeres y disidencias-, de distintas generaciones, trayectorias y formas de asumir la escritura, que son parte de la historia literaria y cultural de Rosario. Durante mucho tiempo la mujer estuvo asociada a la casa, a su sostenimiento y a la crianza de los hijos. Sin embargo, la escritura se filtró en lo cotidiano; insumisas y desobedientes escriben, desafían el olvido, la marginalidad histórica, la sombra del patriarcado dominante.

El corpus reunido se asume flexible: abarca el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el presente e incluye, en dicho mapa simbólico, las voces pioneras o fundacionales. Organizado alfabéticamente y concebido como un territorio virtual, reúne fotografías, biografías y textos literarios de sus autoras.

El proyecto construye una casa hospitalaria: espacio colectivo de cobijo y también de exposición de la diversidad de voces femeninas allí reunidas. En la certeza de que cuando una escritora es leída, nombrada y reconocida, no solo ocupa un lugar en la escena literaria, sino que amplía y enriquece el imaginario cultural de la ciudad. Más información: www.diccionarioescritorasderosario.com.ar Contacto: [email protected]