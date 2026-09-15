La Capital | La Ciudad | escritoras

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

Es un proyecto colectivo destinado a visibilizar y reunir las voces de escritoras vinculadas con la ciudad. El viernes 25 de septiembre, en la Biblioteca Argentina

15 de septiembre 2026 · 17:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gloria Lenardón y Marta Ortiz.

Gloria Lenardón y Marta Ortiz.

El viernes 25 de septiembre a las 18 se presentará en la sala Angélica Gorodischer (4º piso) de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario, un proyecto colectivo destinado a visibilizar y reunir las voces de escritoras vinculadas con la ciudad.

La presentación estará a cargo de la poeta Ana María Russo y de las compiladoras Gloria Lenardón, María Paula Alzugaray, Griselda Riottini, Ana Julia Saccone y Marta Ortiz.

El Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario proyecto colectivo surgido en el ámbito de la agrupación feminista La Palabra Colectiva, construye un espacio de encuentro y reconocimiento para escritoras -mujeres y disidencias-, de distintas generaciones, trayectorias y formas de asumir la escritura, que son parte de la historia literaria y cultural de Rosario. Durante mucho tiempo la mujer estuvo asociada a la casa, a su sostenimiento y a la crianza de los hijos. Sin embargo, la escritura se filtró en lo cotidiano; insumisas y desobedientes escriben, desafían el olvido, la marginalidad histórica, la sombra del patriarcado dominante.

El corpus reunido se asume flexible: abarca el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el presente e incluye, en dicho mapa simbólico, las voces pioneras o fundacionales. Organizado alfabéticamente y concebido como un territorio virtual, reúne fotografías, biografías y textos literarios de sus autoras.

El proyecto construye una casa hospitalaria: espacio colectivo de cobijo y también de exposición de la diversidad de voces femeninas allí reunidas. En la certeza de que cuando una escritora es leída, nombrada y reconocida, no solo ocupa un lugar en la escena literaria, sino que amplía y enriquece el imaginario cultural de la ciudad.

Más información: www.diccionarioescritorasderosario.com.ar

Contacto: [email protected]

Noticias relacionadas
Especialistas marcan que la mayoría de los proyectos que buscan modificar la ley que pena el maltrato animal marcarían un retroceso en caso de ser aprobadas.

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

El FAE y el intendente Javkin durante la jornada educativa y comunitaria en barrio Hume.

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Los créditos Nido se asignaron al azar durante casi dos años.

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

El destacado investigador y profesor rosarino Alejandro Vila 

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Ver comentarios

Las más leídas

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Lo último

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

El Gigante recibirá a un partido grande de la Copa Argentina: Boca-Racing

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

La genética Angus vuelve a pista con 300 reproductores de todo el país

La genética Angus vuelve a pista con 300 reproductores de todo el país

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Se hacían pasar por empleados de la Empresa Provincial de la Energía y, mediante una grúa, se llevaban transformadores para extraer el cobre

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental
Ovación

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1% y un dólar promedio de $1.728
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1% y un dólar promedio de $1.728

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela
Juegos Suramericanos

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Ovación
Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos
Juegos Suramericanos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Messi tendrá su despedida de la selección: fue convocado para el amistoso del 6 de octubre el Monumental

Policiales
Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Los simuladores de la EPE: condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario
Cultura

Presentan el Diccionario de Escritoras Contemporáneas de Rosario

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Proyectan un hogar para transitar el fin de vida desde el amor, el cuidado y la dignidad

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado
Policiales

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez
Policiales

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández
Política

Expectativa por anuncios de los abogados de Cristina Fernández

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña
Policiales

Demoran a un sospechoso por crimen de una anciana en barrio Ludueña

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña