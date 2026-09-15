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Tragedia en la costanera: este martes se conoce el veredicto para López Gagliasso

Agustín López Gagliasso, conductor del Peugeot 206, está acusado por la muerte de Tania Gandolfi y su hija Agustina. La Fiscalía pidió 18 años de prisión

15 de septiembre 2026 · 08:48hs
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La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

Foto: La Capital / Gustavo de los Ríos

La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

El juicio contra Agustín López Gagliasso, responsable de la tragedia en la costanera ocurrida en enero de 2025, entró en su etapa decisiva y este martes se conocerá el veredicto. Desde el lunes pasado, cuando comenzó el debate oral por la muerte de Tania Gandolfi y su hija Agustina García, el tribunal escuchó a sobrevivientes, testigos y funcionarios, además de la versión del propio acusado.

López Gagliasso, de 21 años, está acusado de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones. La Fiscalía pidió 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un homicidio culposo.

La tragedia en la costanera

La hipótesis fiscal ubica el comienzo de la tragedia en un altercado entre López Gagliasso y un motociclista. Según la acusación, el joven decidió perseguirlo por la avenida Illia y lo hizo a una velocidad que llegó a los 120,7 kilómetros por hora.

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La secuencia terminó a la salida del túnel Arturo Illia, en la zona de Presidente Roca, cuando el Peugeot 206 perdió el control, derrapó y subió a la vereda donde se encontraba la familia García. Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17, murieron como consecuencia del impacto. Victoria, la hija menor, y su padre, Diego García, sobrevivieron, aunque sufrieron lesiones. También resultó herida Giovanna Romero, quien viajaba como acompañante de López Gagliasso.

La Fiscalía sostiene que el conductor realizó maniobras para perseguir al motociclista en un sector urbano, de noche y con circulación de personas, y que pese al riesgo, continuó acelerando. Para la fiscal Valeria Piazza Iglesias. esa conducta permite encuadrar el caso como homicidio simple con dolo eventual.

"Rápido y furioso"

Durante el juicio, la representante del MPA sostuvo que todo comenzó cuando López Gagliasso discutió con un motociclista, decidió salir a perseguirlo a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora. “Rápido y furioso” fue la expresión que utilizó para resumir la conducta que atribuye al acusado.

>> Leer más: Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

Según el planteo de la funcionaria judicial, el joven "se representó el resultado, lo asumió como posible y le fue indiferente”. Es decir que al conducir de esa manera y en esas condiciones, aceptó la posibilidad de provocar una muerte.

La reconstrucción fiscal ubicó el momento decisivo a la salida del túnel: López Gagliasso perdió el control del Peugeot, derrapó y embistió a la familia que se encontraba sobre la vereda. “Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo”, sostuvo la fiscal, quien consideró determinante la conducta del acusado.

“Me arruinaste la vida”

El primer testimonio del juicio fue el de Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina. Su declaración reconstruyó los segundos previos al impacto y también el momento posterior, cuando descubrió que su mujer y su hija habían muerto.

García contó que la familia había llegado a Rosario desde Córdoba como turistas. Al finalizar el día, regresaban hacia el hotel cuando, al llegar a la zona de Illia y Presidente Roca, escuchó el ruido de una moto y de un auto. Según su relato, el Peugeot perseguía a la moto y llegó a intentar tocarla para hacerla perder estabilidad.

>> Leer más: Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Después vio las luces del auto, retrocedió y levantó a su hija Victoria. El vehículo se la sacó de las manos y la arrojó contra otro auto. García corrió hacia ella y, en medio de la confusión, todavía no había visto qué había ocurrido con Tania y Agustina.

García contó que, inmediatamente después del choque, pudo acercarse a López Gagliasso y le reprochó: “Me arruinaste la vida”. Según su relato, el joven respondió: “Mirá cómo me quedó el auto”.

"Le dije que nos íbamos a matar”

El testimonio de Giovanna Romero fue uno de los más fuertes de la primera jornada. Ella viajaba como acompañante de López Gagliasso y describió desde adentro la persecución que, según su relato, comenzó después del cruce con un motociclista.

La joven contó que habían pasado el día en la isla junto a otros amigos y que regresaron a Rosario cerca de las 20. Después de dejar a los demás, quedó sola con López Gagliasso en el Peugeot.

>> Leer más: Tragedia en la costanera de Rosario: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Según declaró, en la zona del túnel una moto pasó muy cerca del vehículo. El conductor se enojó, comenzó a insultar al motociclista y aceleró para seguirlo. Giovanna aseguró que intentó detenerlo: le pidió que dejara la pelea y que no acelerara. La joven habló de maniobras zigzagueantes y de una persecución sostenida. Dijo que gritó y le pidió que parara porque se iban a matar.

Las cámaras

El segundo día del juicio tuvo como protagonistas a funcionarios de la Municipalidad de Rosario, entre ellos el secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Su declaración estuvo vinculada principalmente con la evidencia que aportó el municipio: cámaras de seguridad, registros de velocidad, sensores de fotomultas y el recorrido del vehículo.

>> Leer más: Tragedia en la costanera central: el conductor iba a 120 kilómetros por hora

Chale explicó que el sistema municipal permitió reconstruir el recorrido del Peugeot dentro de Rosario. Según esos registros, el auto había comenzado su trayecto en la zona sur, atravesó distintos sectores de la ciudad y recorrió la costanera antes de ingresar al túnel Illia.

El vehículo circulaba a unos 120 kilómetros por hora cuando salió del túnel. En ese sector, explicó Chale, la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora y no se trata de una zona donde habitualmente se registren velocidades semejantes. El funcionario también aportó información sobre el historial de infracciones del vehículo. Según detalló, López Gagliasso tenía antecedentes por exceso de velocidad y por haber cruzado tres semáforos en rojo.

La versión del acusado

El jueves Agustín López Gagliasso declaró por Zoom desde el lugar donde permanece detenido y por primera vez dio su propia versión de aquella noche. El joven reconoció que aceleró para alcanzar a la moto, aunque explicó que lo hizo porque quería insultar al motociclista y que, en ese momento, creía que tenía el control del vehículo.

>> Leer más: Tragedia vial en la Costanera Central: confirmaron la identidad de las personas fallecidas

“Cuando aceleré, pensé que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo”, sostuvo. Según su relato, ingresó al túnel y consideró que podía acelerar porque no había autos ni peatones en ese tramo. Pero al salir, en una curva, perdió el control. Intentó corregir la trayectoria, aunque el auto derrapó y terminó sobre la vereda.

López Gagliasso también pidió perdón a la familia de las víctimas. “Quiero pedir perdón a la familia de corazón”, dijo, y agregó: “Voy a cargar el resto de mi vida con esto”.

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