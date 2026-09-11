La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

El Concejo de la ciudad capital aprobó por unanimidad el cambio de nombre para un sector de 1500 metros ubicado frente al Puente Colgante y la laguna Setúbal

El lugar en Santa Fe que llevará el nombre del capitán de la selección argentina

El Concejo Municipal de la ciudad Santa Fe aprobó por unanimidad una ordenanza que bautiza como " Paseo Costanera Lionel Messi" a un tramo de la Costanera Este, uno de los espacios más emblemáticos y turísticos de la ciudad.

El nuevo nombre alcanza un sector costero de unos 1.500 metros, ubicado frente al Puente Colgante y la laguna Setúbal . La denominación comprende el espacio urbano que se extiende desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta la barranca que marca el límite natural norte de la avenida Néstor Kirchner.

El texto aprobado también habilita futuras acciones para reforzar la nueva identidad del paseo . Entre ellas, aparece la posibilidad de que el municipio gestione la instalación de una escultura u otra intervención artística dedicada al futbolista . El lugar donde podría emplazarse la obra todavía no quedó definido y se resolverá en una etapa posterior.

La ordenanza establece además que el homenaje no deberá generar erogaciones para el municipio . Por ese motivo, las autoridades buscarán alternativas de financiamiento mediante mecanismos de participación público-privada.

Cómo será el Paseo Costanera Lionel Messi

La nueva denominación incluye las calzadas, veredas, playas y espacios verdes que integran este sector de la Costanera Este.

El lugar recibe a miles de vecinos y turistas cada día y tiene al Puente Colgante como una de las principales postales de la ciudad. La iniciativa busca asociar el nombre de Messi con un espacio de fuerte reconocimiento local y turístico.

Desde el Concejo Municipal señalaron que el homenaje apunta a destacar la trayectoria del capitán de la selección argentina y su vínculo con la provincia de Santa Fe.

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La concejal Ana Cantiani, de La Libertad Avanza (LLA), autora de la iniciativa, destacó los valores que, según sostuvo, están asociados al futbolista: "Representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo".

En este sentido, Cantiani agregó: "Queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad".

La política también planteó que la medida busca "despolitizar los espacios públicos" y reconocer a una figura que genera identificación entre los argentinos más allá de las diferencias partidarias.

Por último, la ordenanza abre además la posibilidad de colocar un homenaje a Jorge Messi, padre del delantero del Inter Miami.

Ante ello, la concejal explicó: "El proyecto contempla la posibilidad de incorporar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, como un gesto vinculado con las raíces familiares del ídolo argentino".