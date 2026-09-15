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Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

El intendente visitó ámbitos del Parque de la Independencia donde se desarrollan parte de las competencias de un evento que contribuye a poner a Rosario "en el lugar en el que tiene que estar"

15 de septiembre 2026 · 08:50hs
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Juegos Suramericanos 2026. El intendente Pablo Javkin en su recorrida por las instalaciones en el parque Independencia

Juegos Suramericanos 2026. El intendente Pablo Javkin en su recorrida por las instalaciones en el parque Independencia

En el segundo día de competencia de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el intendente Pablo Javkin recorrió en la tarde de ayer distintos escenarios del Parque Independencia donde atletas del cono sur participan de las diferentes disciplinas deportivas.

En este marco, Javkin visitó el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, donde se disputa esgrima; el Picadero de la Ex Rural, en el que se desarrolló un partido de vóleibol playa femenino por el grupo A entre Argentina y Venezuela; y el Invencible Arena, que durante la jornada tuvo a la gimnasia artística como protagonista.

Durante la recorrida, Javkin expresó: "Siento mucha emoción, sobre todo porque es muy lindo ver todo el público, los colegios, la gente que viene a ver y de todos los barrios de la ciudad para disfrutar este evento, que es un evento único".

La repercusión de los Juegos Suramericanos en Rosario

El titular del Palacio de los Leones ponderó especialmente la presencia de gente "que está descubriendo disciplinas, descubre cosas del deporte", y que la ciudad está "recibiendo con tanto cariño y con tanto entusiasmo a todos los visitantes que llegan para participar de este acontecimiento".

>> Leer más: Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo local elogió el apoyo a los atletas por parte del público y reiteró que este tipo de eventos está "poniendo a Rosario en el lugar en que tiene que estar".

Cabe destacar que el Parque de la Independencia concentra una parte central de la programación de los Juegos en Rosario, con escenarios destinados a disciplinas como gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia de trampolín en el Invencible Arena; judo, karate y patinaje artístico en el estadio Invencible Rosario; vóleibol de playa en el Picadero de la ex Rural; taekwondo y lucha en la Nave B del predio ferial de la Ex Rural; en tanto que en el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial se disputan esgrima y tenis de mesa.

Dónde dirigirse para presenciar las disciplinas

Para poder presenciar las diferentes disciplinas, las y los interesados pueden acceder al sitio web oficial de los Juegos. Allí se despliega el cronograma completo de las fechas y los horarios en los que se disputan las competencias.

Además, en el centro del Parque, sobre bv. Oroño entre Cochabamba y 27 de Febrero, se despliega uno de los Fan Fest, espacio que durante todos los días del certamen reúne deporte, música, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

Allí también hay dos escenarios que acompañan la celebración:

Independencia 1: concentra buena parte de los grandes shows musicales, DJs y premiaciones.

Independencia 2: ofrece una programación vinculada a radios, streaming, entrevistas y contenidos en vivo.

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