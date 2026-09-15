Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Tres personas serán imputadas por el homicidio de José Luis Espinosa. La PDI investiga el vínculo con un episodio en contexto de violencia de género

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este martes avances en la causa sobre un crimen registrado la semana anterior en el sur del departamento Rosario. Un nuevo sospechoso se entregó días después del asesinato de un hombre de 52 años baleado en Arroyo Seco , donde ya había tres detenidos.

Franco R. se presentó en la sede del cuerpo especializado de las fuerzas de seguridad provinciales luego de la denuncia de la muerte de José Luis Espinosa . La víctima fue atacada el último viernes a la tarde y las autoridades rápidamente identificaron a un grupo de personas como responsables del homicidio .

Una de las primeras hipótesis sobre el caso se refiere a un conflicto previo en un contexto de violencia de género . No obstante, fuentes ligadas a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon que el motivo del ataque aún no había sido establecido por la fiscal Carla Ranciari .

Espinosa fue agredido este viernes a las 15.10 en inmediaciones del bulevar Independencia. Esa tarde lo derribaron mientras iba en motocicleta, a la altura del cruce con la calle Kennedy.

Entre quienes intecerceptaron al conductor del rodado, un sujeto armado disparó varias veces en inmediaciones de una cancha de fútbol del barrio. Después de la denuncia, los médicos comprobaron que la víctima había muerto por los balazos.

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En cuanto a los antecedentes de violencia de género, la PDI detalló que la hija del hombre asesinado es la pareja de uno de los sospechosos. Los primeros tres fueron capturados en el transcurso de la jornada, a partir del despliegue de la Policía de Santa Fe en la ciudad ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Rosario.

Uno de los detenidos fue identificado como Brian Z. por el Comando Radioeléctrico. El joven de 29 años tenía heridas punzocortantes, de manera que fue trasladado hasta el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tres detenidos en la mira de la Justicia

Las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el muchacho atendido al norte de Rosario estaba fuera de peligro. Por otro lado, los agentes arrestaron a Alejo L. (21) y Ricardo Z. (29) por la misma causa penal.

En base a la evidencia recabada, la fiscal del caso ordenó que los tres detenidos permanezcan bajo arresto hasta la audiencia imputativa. Asimismo, Ranciari solicitó entrevistas a familiares y vecinos de Espinosa, así como un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Uno de los puntos clave en la historia del asesinato es la búsqueda del arma de fuego empleada en el asesinato. El MPA solicitó allanamientos esa misma noche con el fin de hallarla, pero sólo encontraron la billetera y el celular del hombre baleado, así como otro teléfono móvil.