Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Hay más de 15 proyectos en el Congreso y muchos de ellos no contemplan un concepto esencial, además de dejar afuera a diversas especies del amparo legal

Especialistas marcan que la mayoría de los proyectos que buscan modificar la ley que pena el maltrato animal marcarían un retroceso en caso de ser aprobadas.

En el marco de la discusión por la posible modificación de la ley 14.346 , que establece penas para quienes cometan actos de maltrato y crueldad animal , advierten que los más de 15 proyectos que actualmente se encuentran en el Congreso sólo endurecen los castigos pero no resuelven cuestiones de fondo, además de que podrían eliminar un punto clave de la normativa .

El común denominador de las iniciativas es la elevación de penas por maltrato , en algunos casos la incorporación de la figura de abuso sexual, aunque una especialista rosarina, que disertará este miércoles en la Biblioteca Argentina en relación al tema, advirtió que los aumentos propuestos para esos castigos "no son significativos en la mayoría de los casos" y, además, que "muchos de ellos eliminan la palabra víctima de la redacción o restringen la aplicación de la ley a algunas especies animales , cuando la ley actual es aplicable a todo tipo de animales".

Pezzeta ampliará estos conceptos este miércoles, desde las 16, en la Biblioteca Argentina , en una actividad para discutir sobre los posibles alcances de esas eventuales modificaciones. En diálogo con La Capital , adelantó: "No sólo es necesario reformar esta ley de maltrato y crueldad. Las relaciones con los demás animales están reguladas por múltiples normas de distintas clases (civiles, administrativas, códigos de faltas y ordenanzas) y urge pensar toda la complejidad, y también dejar de alentar la idea de que una ley o una reforma puntual de un código o una ley penal va a resolver la cuestión ".

La consigna del encuentro gira en torno a la importancia de la ley , que si bien tiene 72 años desde su sanción, pudo quebrar una consigna del derecho que sólo reconoce a los seres humanos como sujetos de derecho.

El caso de Chocolate, el perro que fue despellejado vivo y murió a causa de las graves heridas que le provocó Germán Gómez en San Francisco (Córdoba), fue icónico a nivel nacional. El hombre fue condenado a un año de prisión en suspenso.

La exclusión del concepto de víctima de la mayoría de los proyectos (presentados de manera separada por legisladores de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio), consideró Pezzeta, es el punto más negativo del conjunto de proyectos presentados. Sobre ellos, expresó que se trata de "un conjunto muy heterogéneo de propuestas, de las que se deduce un conocimiento insuficiente de la realidad de la aplicación de la ley actual".

También enumeró que esas iniciativa desconocen, al menos parcialmente, "los límites reales de las fiscalías en cuanto a la repercusión de delitos contra los animales y la falta de capacitación de los operadores judiciales que buscan responder a una preocupación legítima pero de una manera bastante torpe y efectista: remarcar el aumento de penas sin explicar los alcances reales de eso".

>> Leer más: Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

De todos modos, aclaró que "es bienvenido el interés por el tema del maltrato para poder empezar a discutir cómo nos relacionamos con los animales y para replantear los límites actuales de un sistema especista que ve a los animales como meros recursos al servicio de los humanos".

Aspectos negativos sobre las propuestas

Consultada sobre las posibles reformas que considera contraproducentes para el espíritu de la ley, Pezzetta, que es investigadora adjunta del Conicet, dividió en cuatro los principales perjuicios y "aspectos graves" de los proyectos actuales.

La mayoría de los proyectos actuales no incorporan la figura culposa a los delitos, por lo que muchos actos considerados "de descuido" seguirían sin penarse.

En primer lugar, como marcó anteriormente, ubicó a la eliminación de la palabra víctima en las iniciativas: "Nuestro derecho es pionero, con esta ley, en reconocer que los animales no son cosas. La calificación expresa de los animales como víctimas permite avanzar la argumentación jurídica respecto del estatus de los animales. Esto no es menor, porque tiene consecuencias prácticas. Que el animal sea víctima significa que no es algo a decomisar ni secuestrar, cuando hay un proceso penal por la ley 14346, sino que sus intereses y su destino son prioritarios y la ley debe interpretarse con tal objetivo".

Por otro lado, mencionó que algunos proyectos "buscan restringir los animales protegidos para que sólo sean amparados los llamados animales de compañía y se permitan excepciones para los animales «de consumo»", algo que la ley actual no contempla ya que ampara a todos los animales, sin distinciones ni rótulos.

>> Leer más: En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

En tanto, Pezzetta explicó que, a excepción de un proyecto, ninguna iniciativa incorpora la figura culposa a los delitos expuestos. Al respecto, explicó: "Esto deja fuera de la persecución penal muchos actos que hoy quedan impunes porque se considera que no hubo intención, sino sólo descuido".

Por último, citó que "otro gran problema es que se difunde engañosamente que habrá un aumento considerable de las penas". En este punto, detalló que la mayoría de las iniciativas contempla un máximo de 3 años, que serían excarcelables.

Si bien queda un camino por recorrer, la investigadora remarcó el aumento de denuncias en el último tiempo "gracias al enorme trabajo de las y los abogados animalistas, y las proteccionistas que trabajar para educar respecto del maltrato y la crueldad animal. La sociedad ha recibido el mensaje y ya no tolera, como antes, algunos de los casos más burdos y graves de maltrato".