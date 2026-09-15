La Capital | La Ciudad | maltrato

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Hay más de 15 proyectos en el Congreso y muchos de ellos no contemplan un concepto esencial, además de dejar afuera a diversas especies del amparo legal

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

15 de septiembre 2026 · 12:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Especialistas marcan que la mayoría de los proyectos que buscan modificar la ley que pena el maltrato animal marcarían un retroceso en caso de ser aprobadas.

Especialistas marcan que la mayoría de los proyectos que buscan modificar la ley que pena el maltrato animal marcarían un retroceso en caso de ser aprobadas.

En el marco de la discusión por la posible modificación de la ley 14.346, que establece penas para quienes cometan actos de maltrato y crueldad animal, advierten que los más de 15 proyectos que actualmente se encuentran en el Congreso sólo endurecen los castigos pero no resuelven cuestiones de fondo, además de que podrían eliminar un punto clave de la normativa.

El común denominador de las iniciativas es la elevación de penas por maltrato, en algunos casos la incorporación de la figura de abuso sexual, aunque una especialista rosarina, que disertará este miércoles en la Biblioteca Argentina en relación al tema, advirtió que los aumentos propuestos para esos castigos "no son significativos en la mayoría de los casos" y, además, que "muchos de ellos eliminan la palabra víctima de la redacción o restringen la aplicación de la ley a algunas especies animales, cuando la ley actual es aplicable a todo tipo de animales".

Pezzeta ampliará estos conceptos este miércoles, desde las 16, en la Biblioteca Argentina, en una actividad para discutir sobre los posibles alcances de esas eventuales modificaciones. En diálogo con La Capital, adelantó: "No sólo es necesario reformar esta ley de maltrato y crueldad. Las relaciones con los demás animales están reguladas por múltiples normas de distintas clases (civiles, administrativas, códigos de faltas y ordenanzas) y urge pensar toda la complejidad, y también dejar de alentar la idea de que una ley o una reforma puntual de un código o una ley penal va a resolver la cuestión".

Animales como sujetos y no como cosas

La consigna del encuentro gira en torno a la importancia de la ley, que si bien tiene 72 años desde su sanción, pudo quebrar una consigna del derecho que sólo reconoce a los seres humanos como sujetos de derecho.

El caso de Chocolate, el perro que fue despellejado vivo y murió a causa de las graves heridas que le provocó Germán Gómez en San Francisco (Córdoba), fue icónico a nivel nacional. El hombre fue condenado a un año de prisión en suspenso.

El caso de Chocolate, el perro que fue despellejado vivo y murió a causa de las graves heridas que le provocó Germán Gómez en San Francisco (Córdoba), fue icónico a nivel nacional. El hombre fue condenado a un año de prisión en suspenso.

La exclusión del concepto de víctima de la mayoría de los proyectos (presentados de manera separada por legisladores de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio), consideró Pezzeta, es el punto más negativo del conjunto de proyectos presentados. Sobre ellos, expresó que se trata de "un conjunto muy heterogéneo de propuestas, de las que se deduce un conocimiento insuficiente de la realidad de la aplicación de la ley actual".

También enumeró que esas iniciativa desconocen, al menos parcialmente, "los límites reales de las fiscalías en cuanto a la repercusión de delitos contra los animales y la falta de capacitación de los operadores judiciales que buscan responder a una preocupación legítima pero de una manera bastante torpe y efectista: remarcar el aumento de penas sin explicar los alcances reales de eso".

>> Leer más: Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

De todos modos, aclaró que "es bienvenido el interés por el tema del maltrato para poder empezar a discutir cómo nos relacionamos con los animales y para replantear los límites actuales de un sistema especista que ve a los animales como meros recursos al servicio de los humanos".

Aspectos negativos sobre las propuestas

Consultada sobre las posibles reformas que considera contraproducentes para el espíritu de la ley, Pezzetta, que es investigadora adjunta del Conicet, dividió en cuatro los principales perjuicios y "aspectos graves" de los proyectos actuales.

La mayoría de los proyectos actuales no incorporan la figura culposa a los delitos, por lo que muchos actos considerados

La mayoría de los proyectos actuales no incorporan la figura culposa a los delitos, por lo que muchos actos considerados "de descuido" seguirían sin penarse.

En primer lugar, como marcó anteriormente, ubicó a la eliminación de la palabra víctima en las iniciativas: "Nuestro derecho es pionero, con esta ley, en reconocer que los animales no son cosas. La calificación expresa de los animales como víctimas permite avanzar la argumentación jurídica respecto del estatus de los animales. Esto no es menor, porque tiene consecuencias prácticas. Que el animal sea víctima significa que no es algo a decomisar ni secuestrar, cuando hay un proceso penal por la ley 14346, sino que sus intereses y su destino son prioritarios y la ley debe interpretarse con tal objetivo".

Por otro lado, mencionó que algunos proyectos "buscan restringir los animales protegidos para que sólo sean amparados los llamados animales de compañía y se permitan excepciones para los animales «de consumo»", algo que la ley actual no contempla ya que ampara a todos los animales, sin distinciones ni rótulos.

>> Leer más: En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

En tanto, Pezzetta explicó que, a excepción de un proyecto, ninguna iniciativa incorpora la figura culposa a los delitos expuestos. Al respecto, explicó: "Esto deja fuera de la persecución penal muchos actos que hoy quedan impunes porque se considera que no hubo intención, sino sólo descuido".

Por último, citó que "otro gran problema es que se difunde engañosamente que habrá un aumento considerable de las penas". En este punto, detalló que la mayoría de las iniciativas contempla un máximo de 3 años, que serían excarcelables.

Si bien queda un camino por recorrer, la investigadora remarcó el aumento de denuncias en el último tiempo "gracias al enorme trabajo de las y los abogados animalistas, y las proteccionistas que trabajar para educar respecto del maltrato y la crueldad animal. La sociedad ha recibido el mensaje y ya no tolera, como antes, algunos de los casos más burdos y graves de maltrato".

Noticias relacionadas
El destacado investigador y profesor rosarino Alejandro Vila 

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

El choque destrozó la parte trasera de un coche en avenida Eva Perón y Guatemala.

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El proyecto apunta a incorporar de manera estable al régimen municipal una modalidad que hoy se aplica de forma excepcional para comprar medicamentos.

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

La Fiesta Nacional y Encuentro de Colectividades se ha convertido en el encuentro más conocante de la ciudad.

El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

Ver comentarios

Las más leídas

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Lo último

El gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de hidrovía

El gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de hidrovía

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conductor del Peugeot 206 que atropelló y mató a dos turistas cordobesas fue condenado bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad
La Ciudad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Rosario se suma a la Marcha de la bronca programada para este sábado
Política

Rosario se suma a la "Marcha de la bronca" programada para este sábado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Ovación
Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición
Ovación

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

La cábala de una deportista argentina, medallista de oro, con la camiseta de su club

La cábala de una deportista argentina, medallista de oro, con la camiseta de su club

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Policiales
Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

La Ciudad
Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó
Ovación

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025
Economía

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno
Zoom

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta
Política

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
Policiales

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Es una farsa: Trump dijo que hay una enferma conspiración contra la IA
Información General

"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la IA

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú
Información General

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas
Información General

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas