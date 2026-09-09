La AFA quiere que Messi tenga su despedida de la selección en la próxima fecha Fifa El equipo nacional podría jugar al menos dos partidos, en el Monumental y en Córdoba, y la idea es que Leo esté presente 9 de septiembre 2026 · 18:09hs

Messi podría ser convocado por Scaloni para que pueda tener su despedida de la selección en la cancha.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intentará convencer a Lionel Messi para que participe de los partidos de la selección argentina en la próxima fecha Fifa. La idea del organismo es que los argentinos puedan rendirle homenaje al gran capitán del equipo nacional.

La fecha Fifa se extenderá desde el 21 de septiembre al 6 de octubre y cada selección podrá jugar hasta cuatro partidos amistosos durante esa ventana. Argentina todavía no tiene rivales confirmados, pero se especula con que enfrentará al menos a dos equipos africanos: Benín y Burkina Faso.

Dos rivales posibles para la fecha Fifa Lo que se sabe por ahora es que la selección jugará un partido en el Monumental y otro en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La idea es que Messi esté presente en esos encuentros para que reciba el afecto de la gente tras anunciar su retiro del equipo nacional.

La convocatoria de Lionel Scaloni debería salir de un momento a otro, y la idea de la AFA es que Messi esté incluido. La gran incógnita es qué decidirá el rosarino.