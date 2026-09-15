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El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Emanuel Mammana sufrió un neumotórax y múltiples fracturas de costillas ante Newell's. Tras la cirugía, agradeció a médicos, familiares e hinchas

15 de septiembre 2026 · 09:03hs
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El defensor de Velez compartió un posteo donde informó que comenzó el proceso de recuperación

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Emanuel Mammana reapareció públicamente luego de la operación de urgencia a la que debió someterse tras sufrir una grave lesión durante el partido entre Vélez y Newell's en el Coloso. El defensor compartió un mensaje en sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud y agradecer a todas las personas que lo acompañaron durante este delicado momento.

"Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras", comenzó el futbolista en su cuenta de Instagram.

En su publicación, el defensor agradeció a las personas que siguieron de cerca su estado de salud: "Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración"

Luego, Mammana también dedicó un reconocimiento especial a los profesionales que lo atendieron en Rosario: "Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles".

El futbolista también destacó el acompañamiento del club: "También quiero agradecer a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle".

>> Leer más: Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

Además, agregó: "Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil".

En este sentido, el defensor remarcó: "Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás".

Qué le pasó a Emanuel Mammana en el partido de Vélez contra Newell's

La lesión ocurrió a los diez minutos del segundo tiempo del empate 1-1 entre Vélez y Newell's. Tras un tiro libre para el equipo rosarino, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal y golpeó de manera involuntaria a su compañero.

Mammana quedó tendido sobre el campo de juego con fuertes signos de dolor y el cuerpo médico debió retirarlo en camilla.

Vélez informó luego que el defensor sufrió "un traumatismo de hemitórax derecho" que provocó "la fractura de múltiples costillas y neumotórax".

El jugador recibió atención en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde los médicos le colocaron un tubo de drenaje pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad que rodea al pulmón. Allí también le realizaron la intervención quirúrgica.

Después de la cirugía inicial en Rosario, Mammana fue trasladado en ambulancia a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su internación.

Según el parte médico difundido por el club de Liniers, el futbolista tiene "muy buena evolución" y bajo estudios de rutina para controlar y seguir su cuadro de salud.

El primer plazo estimado para su regreso a las canchas está entre dos y tres meses, aunque dependerá de su evolución clínica durante las próximas semanas.

El futbolista cerró su publicación con un agradecimiento: "Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo".

Mammana terminó su mensaje con una frase que sintetizó el momento que atraviesa: "Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte".

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