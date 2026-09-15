Tras el crimen de la anciana golpeada en barrio Ludueña, demoraron a un sospechoso

La investigación sobre la muerte de Clorinda Medina derivó en el arresto de un hombre que vive en la calle

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este martes que un sospechoso fue demorado en busca de esclarecer el crimen de una anciana en su casa del barrio Ludueña . La orden surgió durante las primeras horas posteriores a la denuncia de la muerte violenta de Clorinda Medina en la zona oeste de Rosario.

La fiscal Carla Ranciari dispuso que el hombre permanezca bajo custodia policial hasta que se determine si está vinculado con el asesinato de la mujer de 86 años en pasaje Minetti al 5800 . Inicialmente no había evidencia de peso para imputarlo, pero la encargada de la causa esperaba el resultado de otras medidas antes de definir su situación procesal.

El caso tuvo gran repercusión en el comienzo de la semana porque la víctima había sido golpeada y tenía la cabeza tapada con una bolsa. La pesquisa partió de la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo , ya que el inmueble estaba totalmente desordenada.

Fuentes oficiales precisaron que el sospechoso identificado este lunes vive en la calle . Se trata de una persona que suele frecuentar ese sector del barrio Ludueña, donde Medina fue asesinada días antes del hallazgo y el aviso de una integrante de su familia que había llegado a la ciudad para visitarla.

El MPA pidió la aprehensión en base a las declaraciones de vecinos de Medina. De esta manera, la policía arrestó al hombre a la espera del avance de la investigación sobre lo sucedido desde fines de la semana anterior en el domicilio de la mujer.

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Luego del traslado del cadáver, la Fiscalía Regional Segunda esperaba resolver la situación procesal del muchacho demorado antes del mediodía. Hasta primera hora de la mañana siguiente al operativo no habían trascendido pistas sobre otras personas relacionadas con el asesinato.

El homicidio quedó expuesto este lunes, cuando una sobrina de la anciana fue a buscarla para acomparla a una consulta médica. En ese momento advirtió que su tía no respondía mientras llamaba a la puerta y llamó a un cerrajero para ingresar.

Un crimen y la sospecha de un robo en el barrio Ludueña

En una recorrida de la vivienda, los investigadores consataron que todo estaba revuelto como suele suceder en los robos. No obstante, hasta el mediodía no se había podido determinar si faltaba algún elemento de valor.

Los vecinos de Ludueña comentaron que Medina tenía la casa en venta, pero no sabían si había llegado a concretar alguna operación o si había cobrado dinero en relación a este plan. Sus conocidos no la veían desde el miércoles o jueves de la semana anteriro, lo que en principio coincide con el estado de descomposición del cadáver.

Tras la denuncia, Ranciari confirmó las declaraciones extraoficiales en cuanto a la situación de la mujer. “Nadie más ha vuelto a tener contacto con ella ni la han visto fuera del domicilio. Es una señora que vivía sola, su familiar directo ni siquiera vive en esta ciudad, así que el contacto era muy de vez en cuando, cuando se acercaba a Rosario y venía a visitarla y acompañarla”, explicó.

Una vecina de la anciana recordó que llevaba mucho tiempo radicada en Ludueña. Al respecto, comentó: “Íbamos juntas a la iglesia. El martes fue a una reunión. Se estaba por ir a vivir a lo de una sobrina". Además, comentó que hizo varios intentos para averiguar qué le había pasado a su amiga. "Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta, su perrito toreaba. Me llamó la atención porque, cuando ella se iba al campo, me avisaba y no me avisó. Pensé que se había ido”, reconoció.