Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

El portugués volvió a marcar, esta vez en la victoria de Al Nassr ante Abha por 2 a 1, y sumó su gol número 979. Lionel Messi lo sigue con 927

El astro portugués Cristiano Ronaldo convirtió su gol número 979 en su carrera en la victoria de Al Nassr por 2-1 ante Abha por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita. El atacante está a solo 21 tantos de llegar a los 1.000 que tiene como objetivo, a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol; su perseguidor sigue siendo Lionel Messi , con 927, quien además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro.

A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Ángelo Gabriel desde la derecha, CR7 conectó de cabeza para abrir el marcador a favor de Al Nassr . La pelota entró junto al palo luego de elevarse más que sus compañeros y rivales, una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 58' del complemento con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.

Es una LOCURA la definición de Cristiano Ronaldo. Su gol 979 y lo hizo con 41 años.



Realmente, cuantos jugadores del mundo ACTUALMENTE pueden hacer este gol?????



Es inexplicable. pic.twitter.com/CalDNlWq4G — MT2 (@madrid_total2) September 9, 2026

Con 41 años sigue gritando goles

Cristiano, de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.

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Además, el Bicho divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde; mientras que los 833 se dividen en su estadía en Sporting de Lisboa, donde debutó; Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar; Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la Casa Blanca con 4 Uefa Champions League; Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.