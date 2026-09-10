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Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

El portugués volvió a marcar, esta vez en la victoria de Al Nassr ante Abha por 2 a 1, y sumó su gol número 979. Lionel Messi lo sigue con 927

10 de septiembre 2026 · 08:42hs
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Cristiano Ronaldo conectó de cabeza para abrir el marcador a favor de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo conectó de cabeza para abrir el marcador a favor de Al Nassr.

El astro portugués Cristiano Ronaldo convirtió su gol número 979 en su carrera en la victoria de Al Nassr por 2-1 ante Abha por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita. El atacante está a solo 21 tantos de llegar a los 1.000 que tiene como objetivo, a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol; su perseguidor sigue siendo Lionel Messi, con 927, quien además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro.

A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Ángelo Gabriel desde la derecha, CR7 conectó de cabeza para abrir el marcador a favor de Al Nassr. La pelota entró junto al palo luego de elevarse más que sus compañeros y rivales, una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 58' del complemento con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.

>>Leer más: Cristiano Ronaldo piensa en su retiro: "Probablemente sea mi último año"

Con 41 años sigue gritando goles

Cristiano, de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.

>>Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Además, el Bicho divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde; mientras que los 833 se dividen en su estadía en Sporting de Lisboa, donde debutó; Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar; Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la Casa Blanca con 4 Uefa Champions League; Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.

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