Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

El director del Sanatorio de la Mujer de Rosario, Eduardo Ontivero, dijo que el alerta inicial sobre Emanuel Mammana fue clave para asistirlo

Uno de los momentos más complicados del partido de Newell's y Vélez fue la sustitución de Emanuel Mammana por lesión. El director del Sanatorio de la Mujer de Rosario, Eduardo Ontivero , subrayó este martes que el futbolista fue trasladado en código rojo y puede requerir una nueva cirugía en Buenos Aires.

El titular del nosocomio de barrio Lourdes reveló que la primera respuesta de los médicos de la Lepra y del Fortín fue clave para atender al jugador de 30 años en tiempo y forma. "Hubo un nivel de alerta suficiente como para entender que el cuadro no era menor" , dijo durante un reportaje en LT8 .

El exdefensor de River tenía cinco costillas fracturadas, daños en el pulmón y en la pleura, la capa que recubre el órgano. El personal del centro de salud tardó menos de diez minutos en definir el diagnóstico a través de una tomografía y rápidamente iniciaron el tratamiento para preservar la vida del paciente.

Mammana cayó extremadamente dolorido en el minuto 10 del segundo tiempo del partido de Vélez y Newell's, disputado el último viernes en el estadio Marcelo Bielsa. El arquero visitante, Tomás Marchiori , le dio un rodillazo a su compañero cuando saltó a rechazar la pelota en el área.

Ontivero detalló que el marcador central ingresó al sanatorio con un "trauma cerrado" en la parte trasera. Por el impacto se quebró el arco posterior de cinco costillas.

>> Leer más: Newell's y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

A continuación, el director del centro de salud de San Luis y Pueyrredón explicó las consecuencias del neumotórax que presentaba el paciente. "Los trozos fracturados perforan la pleura, una tela doble que no tiene aire ni debe tener aire, entre la pared del tórax y el pulmón", comentó.

En primer lugar, los médicos colocaron un tubo de drenaje para empezar a normalizar la respiración del jugador y que el órgano vuelva a estar en la posición correcta. La cirugía a cargo de Maximiliano Ago dio buenos resultados y al día siguiente ya había sido trasladado a Buenos Aires.

¿Qué dice el parte médico de Emanuel Mammana?

Después del traslado, el defensor del Fortín tuvo una "evolución muy favorable". Desde su club confirmaron este lunes que se encontraba internado en el área de observación de la Clínica Zabala.

"Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales", agregaron voceros de la institución de Liniers en el último comunicado oficial. Los médicos planeaban quitarle el tubo a Mammana entre este martes y el próximo miércoles.

PARTE MÉDICO



Emanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido el pasado viernes, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas… pic.twitter.com/M5l3vBl1Cf — Vélez Sarsfield (@Velez) September 14, 2026

El zaguero del Fortín también se refirió al tema en primera persona. A través de redes sociales expresó un "agradecimiento enorme y para toda la vida" al personal del Sanatorio de la Mujer. "Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles", aseveró.

Por otro lado, el jugador ponderó la respuesta de Vélez ante la emergencia, ya que el club "hizo absolutamente todo desde el primer momento para que las cosas salieran de la mejor manera". Finalmente, destacó: "Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás".