La genética Angus vuelve a pista con 300 reproductores de todo el país

Del 21 al 25 de septiembre se realizará la Semana Angus de Primavera, que reunirá a 300 reproductores de pedigree de 60 cabañas. Habrá juras, remates, financiamiento y actividades para chicos y jóvenes

El miércoles 23, desde las 10.30, se realizará la Jura Junior, en la que los Mini Angus podrán ingresar a la pista y participar junto a un animal.

Más de 300 reproductores de pedigree provenientes de 60 cabañas de distintos puntos del país llegarán a Cañuelas para competir en la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus. Las juras, los remates y las distintas actividades previstas reunirán a productores, criadores, compradores y referentes de toda la cadena ganadera.

La Semana Angus de Primavera, que se realizará del 21 al 25 de septiembre, tendrá como uno de sus principales atractivos la competencia en pista. Allí, los jurados deberán evaluar los ejemplares y definir los grandes campeones de esta edición.

Julio Fernández, responsable de elegir los mejores ejemplares de la 47ª Exposición Nacional, destacó la responsabilidad que implica ocupar ese lugar. “Jurar es una responsabilidad hermosa y un compromiso muy grande con los criadores que confían en nuestro trabajo”, señaló.

Según explicó, la formación de un jurado requiere muchas horas de trabajo en mangas y de selección de animales para acumular experiencia. A la hora de evaluar los ejemplares, el foco estará puesto en la funcionalidad, la corrección estructural y el balance.

Un Gran Campeón, sostuvo Fernández, debe reunir potencia, una buena línea inferior y desplazarse con soltura, además de demostrar aptitud carnicera y racial. Son características que, a su entender, permiten mejorar los rodeos. “Lo que no te puede fallar bajo ningún punto de vista es la objetividad, la honestidad con uno mismo y el criterio para evaluar la funcionalidad del animal por encima de todo”, afirmó.

Fernández también destacó los atributos que explican el posicionamiento de Angus dentro de la ganadería argentina. Consideró que la raza tiene una “versatilidad inigualable” por su capacidad de adaptación a distintos sistemas productivos, facilidad de manejo, longevidad, fertilidad, mansedumbre y calidad de carne.

En cuanto a la genética nacional, fue contundente: “La genética Angus que produce nuestro país no tiene nada que envidiarle al mundo, al contrario, somos faro”. En su visión, el respaldo técnico y las evaluaciones genéticas que se realizan en la Argentina se reflejan en la calidad de los rodeos distribuidos en todo el país.

Por su parte, Emanuel Canale, quien tendrá a su cargo la elección de los mejores ejemplares de la 26ª Exposición del Ternero Angus, también puso el acento en la plasticidad de la raza. “A diferencia de otras razas, Angus tiene plasticidad, adaptación a distintos ambientes y manejos, excelente precocidad, calidad de carne, conversión y pureza racial”, señaló.

Canale, que ya fue jurado en distintas oportunidades, explicó que fue elegido por los propios criadores a partir de su trayectoria con animales de su cabaña Don Nicanor y de los distintos establecimientos que asesora, además de los resultados obtenidos y la continuidad en la presentación de un mismo biotipo Angus.

Con las principales cabañas del país preparando sus ejemplares, las expectativas están puestas en encontrar animales que expresen el potencial actual de la raza. “Mis expectativas para la Expo de Angus Primavera son muy buenas porque allí se encuentran las mejores cabañas del país y se puede disfrutar de la máxima calidad del Angus”, sostuvo Canale.

Las nuevas generaciones también tienen su lugar

La Semana Angus de Primavera no estará destinada únicamente a quienes ya forman parte de la actividad. La propuesta también contempla espacios para que niños y jóvenes se involucren con la raza a través de actividades pensadas para distintas edades. “Mini Angus estará presente en la Semana Angus de Primavera 2026”, adelantó Virginia De Jesús, representante de la Asociación Argentina de Angus. El espacio estará destinado a chicos de entre 3 y 12 años y contará con actividades durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes.

El miércoles 23, desde las 10.30, se realizará la Jura Junior, en la que los Mini Angus podrán ingresar a la pista y participar junto a un animal. A partir de las 12 comenzarán las actividades en el stand exclusivo para los más chicos, con nuevos desafíos y propuestas vinculadas con el mundo Angus.

La participación de las distintas generaciones se completa con la Jura Junior para chicos de 12 a 18 años y el Ateneo Angus, integrado por jóvenes de entre 18 y 30 años. De Jesús explicó que el Ateneo cumple un papel fundamental dentro de las exposiciones y funciona durante todo el año. Sus integrantes participan en la admisión, la prepista, la pista, las entregas de premios y la organización de charlas sobre temas de interés para sus compañeros.

“El Ateneo desarrolla actividades propias, visitas a cabañas e intercambios con otros ateneos nacionales e internacionales”, agregó. Jóvenes de Angus Argentina participaron de encuentros con representantes de México, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, mientras que también reciben visitantes de otros países y participan en exposiciones internacionales. “Así logramos que toda la familia Angus participe activamente de este encuentro de la mejor genética del país”, resumió De Jesús.

Genética y negocios, en un mismo escenario

La exposición también tendrá un fuerte componente comercial. Más de 40 expositores, entre laboratorios, bancos, empresas de insumos, servicios, maquinaria y tecnología, acompañarán la muestra y buscarán generar nuevos vínculos con productores y empresas del sector.

En ese marco, Banco Provincia pondrá a disposición una oferta de herramientas de financiamiento a través de Procampo Digital, tanto en pesos como en dólares, con condiciones dirigidas a productores y empresas vinculadas con la actividad. La propuesta incluirá alternativas con plazos competitivos y tasas preferenciales que, de acuerdo con las características y los plazos de cada línea, podrían partir de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 0%.

También habrá líneas de inversión desarrolladas en convenio con empresas proveedoras del sector, orientadas a facilitar la incorporación de equipamiento, tecnología e insumos estratégicos para la producción.

El movimiento comercial se completará con una agenda de remates diarios por streaming y televisión en el Arena Angus y el Salón de Eventos. En total, se proyecta una oferta de unas 60.000 cabezas de invernada y cría.

Las ocho casas consignatarias —Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelán, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda— estarán a cargo de los remates.

Las juras, los remates y las entrevistas con los protagonistas podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar.