Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

El entrerriano está viviendo un gran momento en Central y lo mostró de nuevo en el triunfo ante Tigre. Ahora quiere mucho más

Central. Igancio Ovando cierra puertas ante un ataque de Tigre. El zaguero central canalla fue de lo mejor del equipo de Almirón para el triunfo en Victoria.

Juega con el aplomo de un veterano, aunque cumplió los 19 años en junio pasado. Y apenas si tiene 38 partidos en la primera división en Central , donde debutó con Ariel Holan en los primeros días de octubre de 2025. Sí, hace menos de un año calendario. La sensación es que para Ignacio Ovando se viene dando todo muy rápido. Sin embargo, el marcador central auriazul responde a toda exigencia a la que se lo somete.

Por si todo esto fuera poco, el entrerriano de Gualeguaychú fue convocado hace unos meses por el cuerpo técnico de la selección mayor para tomar parte de las últimas dos semana de entrenamiento con el grupo principal, que debía afrontar un par de amistosos. Es que por cuestiones físicas, en la antesala del Mundial, Lionel Scaloni y sus colaboradores contaban en aquel momento con las piezas justas para esas presentaciones. Y Nacho Ovando se dio el gusto de entrenar con el plantel mundialista de la selección mayor en los Estados Unidos, resignando sus vacaciones de mitad de este año.

Este último domingo, Ovando fue una de las figuras del triunfo de Rosario Central. Solvente y expeditivo, el defensor canaya se destacó por su desempeño. Esto más allá del intriga que se generó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Nacho recibió un pisotón en un tobillo de parte del ex Central Santi López. En un primer momento, la acción generó preocupación al cuerpo técnico auriazul. Pero luego de ser atendido en el mismo campo de juego por los integrantes del cuerpo médico centralista, el defensor se recuperó, participó durante el segundo tiempo y completó los 90 minutos en cancha sin inconvenientes.

La importancia de volver al triunfo tras tres fechas sin conseguirlo, y hacerlo en condición de visitante; y la atención puesta en los próximos dos compromisos, a los que calificó de “finales”, ante Argentinos Juniors por el torneo local y frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional; fueron parte de los temas que abordó Ignacio Ovando en diálogo con Ovación.

El defensor valoró la victoria

—¿Cómo valorás esta victoria ante Tigre en rodeo ajeno?

—Estos tres puntos son muy importantes para nosotros porque necesitábamos ganar de visitante. Y gracias a Dios se dio y de la mejor manera.

—Generó preocupación el golpe que recibiste en el tobillo cerca del final del primer tiempo.

—Fue un pisotón, pero llegué bastante antes a la pelota que el rival y me parece que la jugada merecía otra sanción de parte del árbitro; digo en cuanto al color de la tarjeta. Pero bueno, se dio así, y por suerte fue solo un golpe y estoy bien.

—Pudieron cerrar bien el partido esta vez, a diferencia de otros encuentros. Y aunque lo hicieron con un hombre menos por la expulsión de Coronel, no pasaron sobresaltos.

—Eso también nos da tranquilidad. No solo porque lo supimos cerrar al partido bien sino también porque fue de visitante. Y eso hace más difícil todo porque el equipo local generalmente se adelanta con mucha gente empujado por sus hinchas, y algo te puede generar. Pero no pasó eso.

—Cuando salieron a jugar contra Tigre estaban novenos en la tabla de la zona del torneo local, fuera de clasificación para los playoffs. Ese contexto fue una presión extra para afrontar el partido.

—Seguro. Creo que mostramos personalidad y pudimos imponer nuestro juego. Eso nos permitió contar con las mejores chances para hacer el gol, y en una de ellas convertimos. Esto te ayuda también a trabajar tranquilo en la semana.

Se vienen partidos importantes

—Se avecinan dos finales; una ante Argentinos en Arroyito por el Clausura, y la otra en Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata.

—Sin dudas que es así. Se nos vienen dos grandes partidos y vamos a afrontarlos con muchas ganas, con entusiasmo y máxima responsabilidad. Pero primero está Argentinos Juniors, que es un buen equipo. Necesitamos ganarles para acomodarnos mejor en la pelea por ser el mejor de la tabla anual, y también para llegar bien pisados a la final con Estudiantes.