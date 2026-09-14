La Capital | Ovación | Central

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

El entrerriano está viviendo un gran momento en Central y lo mostró de nuevo en el triunfo ante Tigre. Ahora quiere mucho más

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

14 de septiembre 2026 · 21:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Central. Igancio Ovando cierra puertas ante un ataque de Tigre. El zaguero central canalla fue de lo mejor del equipo de Almirón para el triunfo en Victoria.

Central. Igancio Ovando cierra puertas ante un ataque de Tigre. El zaguero central canalla fue de lo mejor del equipo de Almirón para el triunfo en Victoria.

Juega con el aplomo de un veterano, aunque cumplió los 19 años en junio pasado. Y apenas si tiene 38 partidos en la primera división en Central, donde debutó con Ariel Holan en los primeros días de octubre de 2025. Sí, hace menos de un año calendario. La sensación es que para Ignacio Ovando se viene dando todo muy rápido. Sin embargo, el marcador central auriazul responde a toda exigencia a la que se lo somete.

Por si todo esto fuera poco, el entrerriano de Gualeguaychú fue convocado hace unos meses por el cuerpo técnico de la selección mayor para tomar parte de las últimas dos semana de entrenamiento con el grupo principal, que debía afrontar un par de amistosos. Es que por cuestiones físicas, en la antesala del Mundial, Lionel Scaloni y sus colaboradores contaban en aquel momento con las piezas justas para esas presentaciones. Y Nacho Ovando se dio el gusto de entrenar con el plantel mundialista de la selección mayor en los Estados Unidos, resignando sus vacaciones de mitad de este año.

Ovando fue figura de Rosario Central

>>> Leer más: Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Este último domingo, Ovando fue una de las figuras del triunfo de Rosario Central. Solvente y expeditivo, el defensor canaya se destacó por su desempeño. Esto más allá del intriga que se generó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Nacho recibió un pisotón en un tobillo de parte del ex Central Santi López. En un primer momento, la acción generó preocupación al cuerpo técnico auriazul. Pero luego de ser atendido en el mismo campo de juego por los integrantes del cuerpo médico centralista, el defensor se recuperó, participó durante el segundo tiempo y completó los 90 minutos en cancha sin inconvenientes.

La importancia de volver al triunfo tras tres fechas sin conseguirlo, y hacerlo en condición de visitante; y la atención puesta en los próximos dos compromisos, a los que calificó de “finales”, ante Argentinos Juniors por el torneo local y frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional; fueron parte de los temas que abordó Ignacio Ovando en diálogo con Ovación.

El defensor valoró la victoria

—¿Cómo valorás esta victoria ante Tigre en rodeo ajeno?

—Estos tres puntos son muy importantes para nosotros porque necesitábamos ganar de visitante. Y gracias a Dios se dio y de la mejor manera.

—Generó preocupación el golpe que recibiste en el tobillo cerca del final del primer tiempo.

—Fue un pisotón, pero llegué bastante antes a la pelota que el rival y me parece que la jugada merecía otra sanción de parte del árbitro; digo en cuanto al color de la tarjeta. Pero bueno, se dio así, y por suerte fue solo un golpe y estoy bien.

—Pudieron cerrar bien el partido esta vez, a diferencia de otros encuentros. Y aunque lo hicieron con un hombre menos por la expulsión de Coronel, no pasaron sobresaltos.

—Eso también nos da tranquilidad. No solo porque lo supimos cerrar al partido bien sino también porque fue de visitante. Y eso hace más difícil todo porque el equipo local generalmente se adelanta con mucha gente empujado por sus hinchas, y algo te puede generar. Pero no pasó eso.

—Cuando salieron a jugar contra Tigre estaban novenos en la tabla de la zona del torneo local, fuera de clasificación para los playoffs. Ese contexto fue una presión extra para afrontar el partido.

—Seguro. Creo que mostramos personalidad y pudimos imponer nuestro juego. Eso nos permitió contar con las mejores chances para hacer el gol, y en una de ellas convertimos. Esto te ayuda también a trabajar tranquilo en la semana.

Se vienen partidos importantes

—Se avecinan dos finales; una ante Argentinos en Arroyito por el Clausura, y la otra en Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata.

—Sin dudas que es así. Se nos vienen dos grandes partidos y vamos a afrontarlos con muchas ganas, con entusiasmo y máxima responsabilidad. Pero primero está Argentinos Juniors, que es un buen equipo. Necesitamos ganarles para acomodarnos mejor en la pelea por ser el mejor de la tabla anual, y también para llegar bien pisados a la final con Estudiantes.

Noticias relacionadas
El DT de Central, Jorge Almirón.

Almirón: "El clásico fue un golpe fuerte y Central mostró personalidad con Tigre"

Ángel Di María convirtió de penal y lo celebra.

Central y una victoria construida con un mayor cimiento desde lo colectivo

La formación de Central que salió a jugar desde el primer minuto en cancha de Tigre.

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Ángel Di María celebra su gol junto a Ibarra y otros compañeros.

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Ver comentarios

Las más leídas

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Lo último

Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

Es una farsa: Trump dijo que hay una enferma conspiración contra la IA

"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la IA

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Maximiliano Nicolás Cafiero cayó luego de ostentar una vida que en los papeles no podía justificar. Forma parte de una reconocida familia
Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás
Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Ovación
Luca Pasinato: Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada

Por Juan Iturrez
Ovación

Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

Luca Pasinato: Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada

Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

Leonardo Acoglanis: Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales

Leonardo Acoglanis: "Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales"

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Policiales
Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

La Ciudad
Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados
La ciudad

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico
Zoom

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico
Policiales

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta
Policiales

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política
Zoom

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja
Crónicas de campaña

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo
Información General

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas