Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Maximiliano Nicolás Cafiero cayó luego de ostentar una vida que en los papeles no podía justificar. Forma parte de una reconocida familia en la localidad de Buenos Aires

El piloto Maximiliano Cafiero ostentaba una vida distinta a la que registraba en el Banco Central. Su avión apareció en Alvear

La Policía bonaerense, con permiso del juez penal de Rosario Rodrigo Santana, encabezó un allanamiento por narcotráfico en la localidad de Alvear como parte de un operativo más grande con origen en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Santa Fe localizó un hidroavión , que ahora está siendo investigado como transporte de drogas. La investigación llevó el nombre de "Aeronáutico blanco" y apuntó contra una presunta asociación ilícita conducida por Maximiliano Cafiero, parte de una reconocida familia de San Nicolás.

Los Cafiero son una familia que cualquier nicoleño podría identificar. No sólo por su vínculo con la ciudad sino porque hace varias décadas habitan la Casa Barco Irupé, una vivienda con forma de embarcación y llamativos colores que es visitada por los turistas.

Sobre un Mercedez Benz C250 equipado como vehículo de Policía, Cafiero se paseaba por San Nicolás y localidades cercanas . En redes sociales se mostraba como una persona activa y, entre frases motivacionales y fotos como piloto, dejaba a entrever una vida de lujos.

Maximiliano Cafiero es hijo de Gustavo Cafiero y a su vez nieto de Oscar Cafiero y María Celia Vera, que diseñaron y crearon la casa barco inspirada en las embarcaciones que pasaban por el río Paraná. Es normal ver cómo turistas se fotografían en una vivienda con más de 60 años y que el pasado viernes fue el epicentro de un operativo que terminó con el más pequeño de los Cafiero detenido.

Una casa y una causa

El poeta Oscar Cafiero y la pintora María Cecilia Vera diseñaron la emblemática casa que comenzó a construirse en 1964. Sin embargo, no fue hasta 1995 que terminaron las obras. En su momento, Oscar contaba los pasos para medir el largo y ancho del barco mientras estaba encallado, luego lo llevó a la práctica. Años más tarde, los hijos le pidieron un nombre y su padre eligió Barco Irupé, por la flor que llega por el Paraná y proviene de Corrientes.

Los turistas se sentían especialmente atraídos por la Casa Barco Irupé y hasta fue visitada por Extreme House, un programa de televisión de Estados Unidos que mostraba las casas más extravagantes del mundo.

Gustavo fue quien se quedó en la vivienda y allí vivía Maximiliano. Este viernes la Policía bonaerense y Prefectura a pedido de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio, intervino en la vivienda para detener al padre y hijo.

A Gustavo le iniciaron una causa por tenencia de arma de fuego de manera ilegal y a las pocas horas recuperó la libertad, mientras que Maximiliano es apuntado como el cabecilla de una banda de venta y distribución de drogas.

Los Cafiero en San Nicolás

El operativo de la Policía bonaerense fue uno de los más grandes de los últimos tiempos en San Nicolás, a pesar de ser una causa por narcomenudeo. Fueron 13 intervenciones en la localidad del norte de Buenos Aires y una en el aeródromo de Alvear, donde encontraron un hidroavión valuado en 70 mil dólares.

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Ahora la Justicia investiga si la avioneta fue utilizada para transportar droga. Hasta el momento forma parte como elemento de interés ya que el valor no coincide con la vida que expone Maximiliano Cafiero en los registros del Banco Central de la República Argentina.

La investigación se inició en noviembre de 2025 y a través del cruzamiento de datos, los investigadores determinaron que el estilo de vida, en el cual se lo podía ver sobre el Mercedes Benz, no coincidía con la actividad que decía realizar. Según los registros oficiales, los Cafiero tienen una escuela para volar parapentes.

Maximiliano Cafiero no contaba con antecedentes y Gustavo, su padre, había estado involucrado en la muerte de Joaquín González, un joven de 17 años que abrió una carta bomba en diciembre de 1990. Ese explosivo era dirigido para su padre, juez penal de San Nicolás. Sin embargo, Gustavo Cafiero fue desligado rápidamente.

La detención de Cafiero

La Policía bonaerense encabezó una serie de allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Alvear. En esos procedimientos detuvo a Maximiliano Nicolás Cafiero, un piloto de avión apuntado como líder de una banda narco con presencia en Rosario y San Nicolás. Además, hay otras cinco personas detenidas y dos que quedaron imputados, pero en libertad.

Cafiero, de 29 años, está sospechado de liderar una banda narco que transportaba droga en un hidroavión experimental anfibio. Según la investigación, el cargamento partía de San Nicolás y era descargado en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear. A su vez, en la localidad santafesina también funcionaba la base operativa y logística de la organización.

La investigación estuvo encabezada por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio. También participaron del operativo, denominado "Aeronáutico blanco", efectivos de Prefectura Naval Argentina y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, con perros detectores de droga y el apoyo aéreo de un helicóptero de la Policía bonaerense. Para las medidas realizadas en territorio santafesino intervino el juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

La Policía bonaerense encabezó un operativo en la localidad de Alvear para desarticular la banda de Cafiero. En la localidad del departamento Rosario, secuestraron un hidroavión experimental anfibio Lasermaster valuado en 70 mil dólares y señalado como una de las piezas centrales de la estructura logística. También fueron incautados un Mercedes Benz, un utilitario Citroën Berlingo y un auto cuya marca no fue informada.

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El Mecedes Benz, acondicionado como un falso patrullero, con balizas policiales y un sistema de sirenas instalados era utilizado por la banda para viajar de Santa Fe a Buenos Aires.

También secuestraron tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. Todas tenían la numeración suprimida.

A eso, se sumaron $4.050.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares utilizados para el embalaje de los estupefacientes.

Otros 13 allanamientos

La Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas pudo determinar mediante tareas de inteligencia financiera y de campo el funcionamiento de la organización y la ubicación de la aeronave. Además de la intervención en Alvear, solicitó 13 allanamientos en San Nicolás, uno de ellos en la famosa Casa Barco Irupé.

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En los allanamientos, secuestraron más de 2 kilos de cocaína, entre ladrillos y más de 300 envoltorios listos para su comercialización. También incautaron 1,8 kilo de marihuana.

Además de la detención de Cafiero, la Policía de Buenos Aires apresó a M. C. S. (de 35 años) acusada de realizar tareas de ocultamiento, E. G. (27) imputada por comercialización de estupefacientes, L. I. G. (49) señalada como vendedora al menudeo, J. R. C. (52) sindicado como integrante de la red de venta, y W. A. C. (18) imputada por distribución local.

Por otro lado, N. C. A. (17) quedó ligada por una causa vinculada a tenencia simple de estupefacientes, pero quedó en libertad. En tanto, Gustavo Cafiero fue notificado y está acusado como administrador financiero de la organización, quien además quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la histórica vivienda conocida como La Casa Barco.