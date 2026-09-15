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Se viene una retrospectiva de la obra del gran compositor rosarino Dante Grela

Es un ciclo que incluye conciertos y conferencias, en el marco de los 85 años del destacado músico

15 de septiembre 2026 · 16:45hs
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Dante Grela.

Dante Grela.

Grela85, una retrospectiva de la obra de Dante Grela, es el ciclo que incluye conciertos y conferencias, en el marco de los 85 años del reconocido compositor, docente desde hace 61 años en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

Las conferencias, charlas y conciertos, abiertas al público en general, se desarrollarán en modalidad on line y presencial en el Espacio Cultural Universitario, en el Teatro Municipal La Comedia y en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Para el cierre del Grela85 se ha programado el Estreno mundial de la obra La Noche. Tres movimientos sobre un poema de Hugo Gola para Coro y Orquesta, compuesta por Dante Grela y dedicada al Coro Polifónico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR, organismos que serán los intérpretes bajo la dirección del maestro Marcelo Pozo, el domingo 27 de septiembre a las 19 en el Teatro Municipal La Comedia. Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

Nacido en Rosario (santa Fe), el 13 de agosto de 1941, Dante Grela es actualmente Profesor de Acústica, Organología y Música Electroacústica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario

Con 137 obras catalogadas, ha compuesto obras sinfónicas, de cámara, para voz e instrumentos solistas, para coro. También obras Electroacústicas y Mixtas (electrónico-instrumentales), géneros con los que es especialmente referente a nivel internacional.

Entre otros premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria se pueden mencionar en los últimos años: el Premio Konex al Mérito en 2019, a la trayectoria de la Academia Nacional de bellas Artes (2019). En 2024 fue nombrado Ciudadano y Artista distinguido por el Concejo Municipal de Rosario y recibió el premio a la Trayectoria de APA (Artistas Premiados Argentinos).

Por su trayectoria profesional se encuentra referenciado en numerosas publicaciones especializadas internacionales como el “Grove’s Dictionary of music and musicians” y “Who’s who in music” (Editor “International Biographical Center, Londres, Gran Bretaña).

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