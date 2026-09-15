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Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Autoridades municipales estiman que en 45 días, el nuevo bar Kuará podría abrir sus puertas en Avenida del Huerto y Corrientes. Resta otro edificio donde se colocará un vagón ferroviario

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

15 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Asoma un nuevo bar en el Parque España. Estiman que en 45 días reabrirá al público en Avenida del Huerto y Corrientes.

Asoma un nuevo bar en el Parque España. Estiman que en 45 días reabrirá al público en Avenida del Huerto y Corrientes.

De no mediar sorpresas, y según cálculos de la Intendencia, la reapertura de un bar sobre la esquina de Corrientes y Avenida del Huerto se dará en unos 45 días. Y de esta forma, se sumará un nuevo eslabón gastronómico al Parque España, que ya tiene a pleno la concesión de una pizzería sobre el balcón al río a la altura de calle Entre Ríos. Así, el sector empieza a ver su transformación urbana, que se completará con la remodelación y ampliación de los muelles y la bajada en espiral entre la parte superior de la barranca y la costa central en el Parque España.

La nueva edificación asoma entre la empalizada ubicada a metros de la Isla de los Inventos. Un paseo público muy usado los fines de semana que atravesó dificultades en su refuncionalización pero que va camino a definir su perfil. Dese hace pocos meses, los rosarinos y los turistas ya pueden sentarse en Pizzería Popular, la nueva concesión que reemplazó al antiguo bar Quillagua, donde estaba preiamente el mítico Aux Des Magots. Con esta nueva apertura se completó el ciclo de dos años de proceso licitatorio, pero ahora la expectativa está puesta en darle vida a los otros dos espacios pendientes donde funcionarios el bar El Charladero y Quitapena.

>>Leer más: Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ambos espacios tendrán una sola denominación: Kuará, que tendrá un espacio gastronómico principal con una propuesta variada y servicio tradicional de mesas, y otro lindero dedicado al expendio de comidas al paso con productos saludables. Todo ello en unos 1.300 metros cuadrados de superficie.

Recta final para el bar

"La obra estaría casi terminada, los trabajos de electricidad con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ya están finalizados y ahora están con el trámite de la habilitación del gas. A partir de ahí, podrían habilitar la cocina para abrir, pero no arrancó el trámite de habilitación. Están avanzados como para empezar una fecha de apertura. El bar será uno solo, y se abrirá ahora lo que da sobre la calle Avenida del Huerto (donde funcionaba El Charladero) y para la parte posterior tenían planificado traer un vagón ferroviario desde Buenos Aires (en el edificio ferroviario donde operaba Quitapena). En principio los concesionarios estiman que en 40 a 45 días tendría que estar funcionando lo que da a la calle y ver cómo acondicionar lo del vagón ferroviario", indicó a La Capital el director de Concesiones del municipio, Alejo Molina. Una estimación que también corroboró el secretario de gobierno municipal, Sebastián Chale: "Estuvimos recorriéndolo y estarían en 15 días en condiciones de retirar los chapones. Vienen bien, están en detalles y abrirían al público en unos 40 a 45 días".

>>Leer más: Por la crisis, el parque España no tendrá sus bares abiertos este verano

Transformación del Parque España

Lo cierto es que todo se encamina a la recta final de un proyecto demorado (se adjudicó en julio de 2023 y la toma formal de la posesión de los nuevos concesionarios fue en abril de 2024) y con plazos laxos en la construcción. De hecho, se había pensado su apertura para junio pasado. De todos modos, esta parte de la manzana delimitada por Entre Ríos, la costa central, Corrientes y Avenida del Huerto es parte de un plan urbano en transformación. De los antiguos tres espacios donde había bares, la concesión del municipio se hizo hace tres años por un plazo de seis años, prorrogable por dos años más. La administración municipal pudo hacerse cargo de estos espacios gastronómicos hace poco más de un lustro luego de una batalla judicial que se extendió por 19 años.

Hasta 1991 estos terrenos eran propiedad de Ferrocarriles Argentinos, pero los había entregado en concesión a la firma CoyDe para para su explotación comercial. Con la cesión de este espacio público del Ente Nacional de Ferrocarriles Argentinos (Enabief) a la órbita del municipio, su uso quedó cruzado por litigios en la Justicia.

Los conflictos entre el anterior adjudicatario y el dueño anterior de estas tierras (el Estado nacional) le ponían un freno a la posesión real de la Municipalidad. Recién en 2021 el municipio pudo disponer de estos espacios y comenzó a diagramar las nuevas concesiones. Para zanjar los diferendos se hizo un acuerdo de regularización de un año y medio, que luego se extendió por la pandemia. Sin embargo, su regularización parece encaminarse ahora hacia una foto más definitiva. Las tres concesiones suman una superficie cubierta de 830 metros cuadrados y otros 540 al aire libre para la explotación comercial. Además, tienen que brindar servicios a los usuarios del parque, como baños públicos.

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