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Las Leonas: Victoria Granatto salió a aclarar tras la polémica por sus comentarios sobre Messi

La jugadora del plantel femenino de hockey aseguró que sus palabras fueron "absolutamente sacadas de contexto" y destacó su admiración por el capitán argentino

10 de septiembre 2026 · 13:00hs
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La jugadora de Las Leonas puso su cuenta de Instagram en privado debido a los comentarios negativos que recibió

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Victoria Granatto, integrante de Las Leonas campeonas del mundo, publicó un descargo en sus redes sociales luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre Lionel Messi y la selección argentina de fútbol.

La jugadora habló durante una entrevista el protagonismo que algunas integrantes del seleccionado de hockey le dieron al mensaje de felicitación que Messi les envió tras la consagración. Sus palabras se viralizaron en las últimas horas y provocaron una fuerte repercusión en redes sociales.

Durante su charla con ESPN, Granatto se refirió al mensaje que Messi les había dedicado a Las Leonas después del título mundial: "A mí me molesta, perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande".

La frase tomó fuerza en redes sociales y abrió una discusión sobre el reconocimiento de los referentes del hockey femenino frente a la figura del capitán de la selección argentina.

>> Leer más: Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

El descargo de Victoria Granatto

Ante la repercusión, la delantera de Las Leonas publicó una carta en su cuenta de Instagram para referirse al respecto: "En estos días, se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta".

Granatto sostuvo cual era su objetivo con esos dichos: "Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana, y la mal interpretaron, donde mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles y miles de nenas que hoy practican nuestro hermoso deporte".

La jugadora también dejó en claro su reconocimiento hacia Messi: "De más está decir y hasta me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar".

La campeona mundial consideró que la controversia surgió a partir de una interpretación que, según su mirada, buscó perjudicarla: "Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas".

Además, aclaró: "Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento".

Victoria Granatto llegó al seleccionado mayor en 2019, después de formarse en el club Santa Bárbara de La Plata, y desde entonces se consolidó como una de las integrantes habituales del equipo argentino.

La delantera formó parte del plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También integró el equipo que conquistó la Pro League 2021/22 y el que consiguió el subcampeonato mundial en 2022, antes de alcanzar el título mundial en 2026.

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