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El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Lanús goleó de visitante a Deportivo Riestra por 3 a 0 este lunes, se metió en el grupo de los 8 mejores y bajó a la Lepra a la 9ª posición

14 de septiembre 2026 · 21:00hs
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Alan Wilk ya definió ante Arce para señalar uno de los goles del triunfo de Lanús.

Club Atlético Lanús

Alan Wilk ya definió ante Arce para señalar uno de los goles del triunfo de Lanús.

Newell's quedó afuera del grupo de los 8 que están clasificando a la fase final del torneo Clausura. Todo a causa del triunfo de Lanús por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en condición de visitante este lunes por la tarde-noche. La Lepra ocupaba el 8º puesto y con los tres puntos conseguidos por el granate bajó a la 9ª posición.

Hasta este lunes, Newell's se ubicaba en el 8º lugar, con 13 puntos. La misma cantidad que Unión, pero con peor diferencia de gol. Lanús ganó, alcanzó los 13 puntos y superó a leprosos y tatengues por mejor diferencia de gol.

Con el cierre de la 9ª fecha, Lanús tiene una diferencia de gol de +3 (11 goles a favor y 8 en contra), mientras que Unión (16-14) y Newell's (10 y 8) suman +2.

Newell's, afuera por la diferencia de gol

A su vez, Unión superó a Newell's en las posiciones por contar con más goles a favor. Así fue que el Granate quedó 8º y la Lepra 9º.

>> Leer más: Los segundos tiempos de Newell's y los minutos de Alan Soñora, lo mejor del equipo de Kudelka

El triunfo de Lanús, que perjudicó a Newell's, se dio con los goles de Allan Wlk (11' y 69'), en dos ocasiones, y Felipe Peña Biafore (74').

Las posiciones en la zona A:

1º) Vélez 17 puntos

2º) Defensa y Justicia 17

3º) Gimnasia de Mendoza 16

4º) Instituto 16

5º) Boca 14

6º) Independiente 14

7º) Lanús 13

8º) Unión 13

(hasta acá los clasificados)

9º) Newell's 13

10º) San Lorenzo 11

11º) Estudiantes 10

12º) Riestra 9

13º) Platense 9

14) Talleres 8

15) Central Córdoba 7

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