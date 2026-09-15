Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela Mariana García, de 19 años y campeona uruguaya sub-23 de contrarreloj, perdió el control durante la prueba de ruta y debió ser trasladada al hospital. Los estudios descartaron lesiones de gravedad y ya fue dada de alta. 15 de septiembre 2026 · 16:11hs

Mariana García, de 19 años, perdió el control y chocó contra las vallas.

Una ciclista uruguaya sufrió un impactante accidente este martes en Rafaela al chocar mientras competía la contrarreloj femenina de ciclismo de ruta en Rafaela durante los Juegos Suramericanos. La joven colisionó contra las vallas del costado del circuito.

Se trata de Mariana García quien con 19 años es la vigente campeona uruguaya de contrarreloj sub-23. Este martes se presentó en Rafaela para competir en un circuito de 12 kilómetros, al que las pedalistas debían que darle tres vueltas completas para realizar los 36 kilómetros totales.

La deportista perdió el control y terminó impactando contra una valla ubicada a un costado del circuito. Fue trasladada inmediatamente al hospital para realizarle estudios de imagen.

A pesar del fuerte golpe, descartaron cualquier tipo de lesión de gravedad y le dieron el alta. Ya se encuentra en la Villa Sudamericana de Rafaela junto a sus compañeros de delegación.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina del tercer día de acción Si se recupera bien, este viernes correrá junto a las otras tres uruguayas que integran la selección: Paola Silva, Luciana Wynants y Florencia Revetria. La carrera de ruta es de 108 kilómetros.