Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

Una pasajera de 63 años sufrió lesiones por el impacto de un ómnibus de la línea 33/9 contra dos vehículos mientras el semáforo tenía la luz roja encendida

El choque destrozó la parte trasera de un coche en avenida Eva Perón y Guatemala.

La Policía de Santa Fe confirmó este lunes un choque múltiple con una persona lesionada. Los primeros reportes oficiales indican que un colectivero se quedó sin frenos en una esquina de la zona oeste de Rosario y se estrelló contra otros dos vehículos.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 17, cuando el chofer de un ómnibus interurbano sufrió una falla mecánica en avenida Eva Perón y Guatemala . La única víctima identificada se encontraba fuera de peligro y no requirió internación en base al diagnóstico médico inicial.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que la colisión provocó daños importantes en un automóvil . También afectó a otra persona que iba a bordo de una motocicleta de alta cilindrada.

Los primeros testimonios recabados por el Comando Radioeléctrico indican que el semáforo tenía la luz roja encendida sobre avenida Eva Perón a la hora del impacto. Como consecuencia de una avería, el conductor de un colectivo de la línea 33/9 embistió a un Nissan March cerca de la bocacalle.

Foto: Policía de Santa Fe.

Por otra parte, el ómnibus también chocó contra una motocicleta CF Moto 650. Ambos vehículos estaban detenidos mientras esperaban la señal para reanudar la marcha.

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Después de la denuncia, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fueron a evaluar a las personas involucradas en el siniestro vial. Entre ellas se cuenta una pasajera que tenía traumatismos en la muñeca derecha y la pierna del mismo lado.

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple el lunes 14 de septiembre de 2026 en avenida Eva Perón y Guatemala. Por la colisión quedaron dañados un Nissan March y una moto CF 650. Foto: Policía de Santa Fe.

La mujer de 63 años recibió el alta en el lugar. Lo mismo ocurrió con los conductores del auto y la moto dañada, que tampoco requirieron traslado para recibir tratamiento médico. El registro del procedimiento quedó a disposición de las autoridades en la comisaría 17ª.