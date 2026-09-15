Violento asalto en zona norte: lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco El incidente sucedió el lunes a la noche en inmediaciones de Argerich y Juan José Paso. La víctima tiene 41 años y tuvo que ser derivada a un sanatorio 15 de septiembre 2026 · 10:00hs

Foto: Google Street View El asalto sucedió en la zona de Argerich y Juan José Paso, en la zona norte de Rosario

Un hombre de 41 años sufrió una herida de bala en una pierna en un presunto intento de asalto ocurrido en inmediaciones de Argerich y Juan José Paso, en la zona norte de Rosario.

Fuentes policiales consignaron que el incidente sucedió alrededor de las 23.30 del lunes. Todo comenzó con una denuncia recibida en la Central de Emergencias 911 daba cuenta de una persona baleada en ese lugar.

Al llegar a ese sitio, los agentes policiales se encontraron con la víctima, un hombre de 41 años. Declaró que momentos antes se encontraba sobre calle Sabin, donde hay un kiosco que permanece abierto las 24 horas y donde había ido a hacer una compra.

Cómo fue el asalto En ese lugar, cuando ya estaba llegando a calle Argerich y Juan José Paso, fue abordado por dos ladrones. Según esa versión, la víctima se habría resistido a entregar sus pertenencias y como respuesta uno de los ladrones le efectuó un disparo en la pierna izquierda.

El hombre herido pudo llegar por sus propios medios hasta su casa, muy cerca de allí, donde fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo trasladó hacia un sanatorio del centro de la ciudad.