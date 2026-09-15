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Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner darán una conferencia de prensa y hay expectativa

Informarán sobre la presentación que realizaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto de la revisión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y de su condena a prisión

15 de septiembre 2026 · 11:48hs
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La situación penal de Cristina Kirchner está siendo revisada por un comité especializado de la ONU.

La situación penal de Cristina Kirchner está siendo revisada por un comité especializado de la ONU.

Los abogados que representan a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindarán este martes una conferencia de prensa para informar sobre avances en la presentación que hizo la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el que buscan revisar revisar tanto su condena a prisión domiciliaria como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si bien la resolución que puede tomar esa comisión de la ONU se considera como recomendación y no es estrictamente vinculante, hay expectativa por un posible respaldo internacional y que ello, a su vez, decante en una eventual candidatura a la Presidencia en 2027.

La convocatoria del equipo de letrados fue fijada para las 15 de este martes, en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Presentación de Cristina Kirchner ante la ONU

El 29 de julio pasado, Cristina Kirchner había hecho la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para intentar revertir los efectos de la sentencia recibida en el marco de la causa Vialidad.

En simultáneo, publicó una extensa carta abierta en sus redes sociales y una columna de opinión replicada en medios internacionales, donde oficializó la incorporación de los abogados internacionales y defendió su inocencia.

En la presentación ante el organismo internacional, hecha desde la prisión domiciliaria que cumple desde el 17 de junio de 2025, solicitó que el organismo revise la sentencia de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad, argumentando persecución política en su contra y violaciones al debido proceso.

>> Leer más: Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Por otro lado, pidió, ante la Justicia, una medida cautelar para frenar su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos con el objetivo de habilitar una eventual candidatura y busca, además, un mejoramiento en las condiciones de su actual prisión domiciliaria en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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