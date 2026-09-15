Vóleibol de playa: los Capogrosso a semifinales, mientras que Abdala-Ghigliazza se quedaron en cuartos

Los hermanos rosarinos quedaron a las puertas de la medalla y las también rosarinas pelearán por el 5º puesto

Nicolás Capogrosso, el mayor de los hermanos, firme para otra victoria en los Juegos Suramericanos en vóleibol de playa, que los puso a la puerta de la medalla.

El vóleibol de playa avanzó a la etapa decisiva y este miércoles dos rosarinos tratarán de asegurar la medalla, cuando juegan las semifinales: son los favoritos, los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso. Mientras, las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza no pudieron ganar en cuartos y pelearán por el 5º puesto de los Juegos Suramericanos .

Los Capogrosso no tuvieron problemas para ganar su partido de cuartos de final por 2 a 0, ante la dupla uruguaya de Sebastián Rubio y Luciano Fernández.

Fue 21 a 12 en el primer set y 21 a 11 en el segundo, y ahora esperan a la dupla brasileña Arthur Lanci y Evandro Junior.

Las rosarinas no pudieron llegar

Era obvio que la dupla de Abdala y Ghigliazza la tendrían mucho más difícil, ya que enfrentaban a las favoritas brasileñas Carolina Solberg y Rebecca Silva, que las vencieron 2 a 0, con parciales de 21 a 6 y 21 a 12.

Y no habrá presencia argentina en la definición por la medalla femenina, ya que también cayeron Brenda Churín y Belén Enriquez, en forma muy ajustada. Perú las venció 2 a 1, con Lisbeth Allcca y Claudia Gaona.

El primer set fue argentino 25 a 23, el segundo peruano 21 a 16 y el tercero 15 a 11 para las incaicas.