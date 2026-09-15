Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un proyecto del Ejecutivo en el Concejo quiere dejar firme la herramienta que ya se utiliza y permitió comprar casi tres millones de insumos médicos durante el primer semestre del año

El proyecto apunta a incorporar de manera estable al régimen municipal una modalidad que hoy se aplica de forma excepcional para comprar medicamentos.

La Municipalidad de Rosario busca darle carácter permanente a un mecanismo que ya utiliza para comprar medicamentos e insumos biomédicos destinados a la red de salud pública . El Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza para incorporar un nuevo artículo al régimen de contrataciones municipales y exceptuar a estas adquisiciones de los límites monetarios generales, siempre que se mantengan los controles de transparencia, publicidad y competencia entre proveedores .

La iniciativa comenzará a debatirse esta semana en la Comisión de Gobierno del Concejo Municipal, presidida por el concejal oficialista Fabrizio Fiatti. El proyecto apunta a incorporar de manera estable al régimen municipal una modalidad que hoy se aplica de forma excepcional , bajo el marco de la ordenanza 10.586, cuya vigencia fue prorrogada hasta 2027 .

Es decir: las Compras Ágiles ya están funcionando en el área de Salud , pero la normativa que permite utilizarlas tiene un plazo de vencimiento. Por eso, el Ejecutivo busca que el mecanismo quede incorporado de manera permanente a la ordenanza 10.850, que regula las contrataciones municipales, y que no dependa de nuevas prórrogas .

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Cómo funciona

Según los fundamentos del proyecto, el sistema fue implementado para responder a las particularidades del mercado de medicamentos e insumos biomédicos. Se trata de un sector con precios variables, concentración de proveedores en determinados rubros y ofertas que pueden quedar rápidamente desactualizadas, especialmente en contextos inflacionarios.

Frente a ese escenario, los procedimientos tradicionales pueden resultar demasiado extensos para las necesidades de los efectores de salud. El mensaje enviado al Concejo advierte que las demoras pueden derivar en licitaciones desiertas, compras a precios más altos o riesgo de faltantes de medicamentos e insumos.

La Compra Ágil busca acortar esos tiempos y ampliar la cantidad de oferentes. De acuerdo con los fundamentos oficiales, permite realizar una compulsa más directa entre droguerías y laboratorios de todo el país, con el objetivo de conseguir abastecimiento en plazos más cortos y mejorar las condiciones económicas de las adquisiciones.

La herramienta se apoya en tres aspectos: la reducción de los tiempos administrativos, la mayor concurrencia de proveedores y la posibilidad de obtener mejores precios a través de una competencia más amplia. La Municipalidad sostiene que ese procedimiento resulta especialmente útil para atender demandas estacionales, emergencias sanitarias y necesidades de reposición que no pueden esperar los plazos de una contratación convencional.

“En un contexto complejo para el sistema de salud, buscamos darle al Estado municipal mejores herramientas para responder más rápido y, al mismo tiempo, cuidar los recursos de los rosarinos. La experiencia de las Compras Ágiles demuestra que ambas cosas pueden ir de la mano”, manifestó Fiatti.

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Ordenanza permanente

El punto que motiva el proyecto es que el volumen de compras de la red de salud puede superar los límites monetarios previstos en el artículo 26 de la ordenanza 10.850. La propuesta consiste en agregar un artículo 26 bis que establezca que esos límites no se aplicarán cuando se trate exclusivamente de medicamentos e insumos biomédicos destinados al sistema de salud pública municipal.

El texto no plantea una excepción general para cualquier compra del municipio. La exclusión queda circunscripta a bienes destinados al sistema de salud pública local y condicionada al cumplimiento de una serie de principios: concurrencia de oferentes, publicidad, transparencia, eficiencia, trazabilidad y razonabilidad económica.

El proyecto también establece que la información de las contrataciones realizadas bajo este régimen deberá estar disponible para consulta pública. Como mínimo, deberán difundirse el objeto de la contratación, el monto adjudicado, la nómina de oferentes y el proveedor finalmente adjudicado. La reglamentación determinará la forma en que se publicarán esos datos.

“Agilizar no significa resignar transparencia ni controles. La propuesta mantiene la concurrencia de oferentes, la publicidad, la trazabilidad y la razonabilidad económica”, remarcó Fiatti. El concejal agregó que el objetivo es darle continuidad a una herramienta que, según la evaluación del Ejecutivo, ya mostró resultados concretos.

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Los números

Los datos incluidos en el mensaje oficial muestran la escala de las adquisiciones realizadas mediante este mecanismo. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Municipalidad compró 598.129 unidades de medicamentos y 358.826 unidades de insumos biomédicos a través de Compras Ágiles.

A eso se suma la compra realizada en junio, cuando se adquirieron 110 ítems críticos por aproximadamente 1.000 millones de pesos. Según el Ejecutivo, el volumen total alcanzó casi tres millones de unidades durante el primer semestre del año, destinadas a garantizar la provisión de los efectores municipales y la atención de unas 300.000 personas que concurren al sistema público local.

El proyecto también utiliza como antecedente los resultados de 2025. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Pública, el incremento de los costos de medicamentos e insumos comprados mediante Compras Ágiles fue del 3,3 por ciento, frente a una inflación general del 31,5 por ciento durante ese mismo período.

Ese contraste es presentado por el oficialismo como una señal de que la compulsa entre proveedores permitió contener los aumentos y proteger los recursos municipales. No obstante, el mensaje no detalla en cada caso los precios de referencia, las cantidades compradas ni la comparación con otras modalidades de contratación.

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Abastecimiento constante

La Municipalidad sostiene que la discusión debe leerse en relación con la dimensión de la red sanitaria local. Rosario cuenta con más de 50 Centros de Atención Primaria de la Salud y efectores de mediana y alta complejidad, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, los hospitales Alberdi, Roque Sáenz Peña y Carrasco, la Maternidad Martin y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar).

Para el Ejecutivo, esa estructura requiere un abastecimiento constante de medicamentos, descartables e insumos biomédicos. El proyecto plantea que el medicamento debe ser considerado un bien social estratégico y que garantizar su acceso constituye una "responsabilidad indelegable" del Estado.

En ese marco, la discusión que llegará al Concejo no se limita a la velocidad de los trámites. También involucra cómo sostener compras de gran volumen sin que los procedimientos administrativos terminen afectando la continuidad de la atención sanitaria.

La propuesta oficial es que las Compras Ágiles dejen de depender de una ordenanza transitoria y pasen a formar parte del régimen permanente de contrataciones municipales. Para eso, el Concejo deberá analizar si la excepción a los límites generales resulta adecuada y si los mecanismos de publicación y control previstos alcanzan para garantizar que la mayor velocidad de compra no implique menos control sobre el uso de los fondos públicos.