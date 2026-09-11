El gran homenaje de la hinchada de Newell's a Leo Messi en el Coloso del Parque

La AFA implementó el aplauso a Lionel Messi en la fecha anterior, pero en su regreso al Coloso del Parque los hinchas de Newell's armaron el suyo

La bandera de Lionel Messi en el Coloso del Parque, con la que los hinchas de Newell's homenajearon al mejor del mundo.

Cuando Lionel Messi informó a través de sus redes sociales que se terminaba su gloriosa etapa en la selección nacional, la AFA ordenó que se lo homenajeara en todas las canchas del país el fin de semana pasado. Y como no tocó en el Coloso del Parque , ahora los hinchas de Newell's le hicieron su propio tributo.

Messi sorprendió de alguna manera con su decisión, que nunca es esperada pese a que sonó totalmente lógica. Y el fútbol argentino lo aplaudió en todas las canchas, parando los partidos en el minuto 10 para que no solo los protagonistas gastaran sus manos, sino también los hinchas en las tribunas.

El respeto que se ganó Messi en todos lados hizo también que en el último clásico, en el Gigante, también recibiera el homenaje y ahora le tocaba a Newell's volver al Coloso del Parque. Por supuesto, los hinchas le prepararon una sorpresa.

Qué hizo Newell's para homenajear a Messi

Sobre los 10 minutos, empezó el aplauso general en todo el partido y, como fue en el partido posterior, no se paró el desarrollo. Pero el homenaje se hizo sentir.

Mientras la TV enfocaba al ex DT de la selección de Ecuador en el Mundial, y confeso leproso, Sebastián Becaccece, desde la tribuna alta del hipódromo se bajó una enorme bandera con la cara de Messi.

"Leproso de pendejo" se leía en el trapo blanco que ocupó todo el alto de la tribuna, con la imagen de Leo haciendo jueguitos con la camiseta de Newell's y su rostro en la selección argentina.