Messi habló sobre su abuela y sus hijos, y contó por qué no volvió a ver la final de Qatar

Messi íntimo sobre su vida

Al ser consultado por su vínculo con su abuela Celia, Messi recordó que “fue un amor muy grande”, así como la importancia que tuvo en su vida. “Teníamos algo especial, porque vivíamos todo el día prácticamente juntos. Y ella muere cuando yo tenía 11 años. Era muy chico y lo sufrí mucho porque éramos muy pegados. Fue un amor muy grande para mí”, relató el 10 sobre una de las personas que más lo marcó.

En otro momento íntimo, Messi contó sus sensaciones al ver que sus hijos juegan al fútbol: “Es espectacular. Pasamos mucho tiempo en el club, entrenan tres o cuatro veces por semana. Compartimos en familia”.

Con personalidades distintas, se refirió a los consejos o indicaciones que les manifiesta a los niños con respecto al juego. “Thiago y Mateo son muy diferentes. A Thiago no le puedo hablar, no le puedo decir nada porque reacciona de una manera y a Mateo todo lo contrario porque está buscando y mirando la aceptación de la grada. Pero no soy de hablarles, ni nada”, confesó.

Las llamativas confesiones de Messi

A más de un año y medio de haber sido campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, Messi admitió que aún no volvió a ver la final frente a Francia, que le otorgó su título más preciado. “Mis recuerdos están todos acá -en su memoria-. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar. La última jugada del Dibu no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos”, reveló el capitán argentino.

Al ser consultado por la actualidad del mundo del fútbol, Messi sorprendió a todos con su reconocimiento al Real Madrid como “el mejor equipo”, ya que es “el último campeón de Champions”. No obstante, también se tomó un momento para valorar a uno de sus mentores y señaló que “si es por juego”, el que se lleva el lugar como mejor equipo es “Manchester City de Guardiola”.

En otros temas más, se refirió a su forma de vestir y contó que Antonela Roccuzzo, su esposa, es quien lo ayuda a mantener un look renovado para lucirse en Miami, pero también aseguró que “lo bueno es que acá nadie te mira, cada uno está en la suya”.