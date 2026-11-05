Estuvo en Newell's y vio jugar a Lionel Messi y Billy Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

"La boludié mucho", reconoció Martín Morel, que no llegó a la primera de la Lepra. Instalado en Chabás, le contó a Ovación sus vivencias y sacrificios en el fútbol

Morel contó que jugó en Newell's con Matías Messi, el hermano del mejor jugador del mundo.

"Hoy estoy jubilado futbolísticamente, pero no retirado del todo porque juego en el senior de Tigre", contó Morel en la charla en el estadio de Atlético Chabás.

"Hoy estoy jubilado futbolísticamente, pero no retirado del todo", bromeó Martín Morel, aquel jugador que deslumbró en Tigre y que inició una carrera en el fútbol profesional quizás más tarde de lo que imaginó. "Te soy sincero, la boludié mucho. No me gustaba entrenar", reconoció el exvolante porque tenía todas las condiciones necesarias para triunfar y conseguir mucho más de lo que obtuvo en el fútbol, pero dejó pasar muchas oportunidades que le jugaron en contra a sus sueños. De hecho, pudo haber llegado a la primera de Newell's , pero la falta de compromiso hizo que quedara libre, dejara el fútbol por un tiempo para trabajar en una lavandería y después recorriera algunos equipos del interior. Hasta que Ricardo Caruso Lombardi, como muchas veces lo contó, lo rescató y le dio el empujón que necesita para encaminarse en la difícil profesión de la redonda.

Morel se radicó en Chabás, a casi cien kilómetros de Rosario, y trabaja en el campo, "con la cosecha y manejando un tractor . Me gusta y es algo nuevo para mí desde hace cinco años", inició la charla con Ovación para el ciclo "¿Qué es de tu vida?" en el césped de la cancha de Atlético (estadio Antonio Saraceni), donde también mostró sus virtudes con la redonda. El volante, que aún sigue jugando, pero ahora en el senior de Tigre, insistió en que "estar en el medio del campo me ayuda a despejar la cabeza" y disfrutar de "la tranquilidad del pueblo".

Morel -era uno de los jugadores más cotizados en el juego "Gran DT"- nació hace 45 años y vivió toda su infancia en el barrio Bella Vista, Ituzaingo y Servando Bayo, "picante en mi época, ja. Hoy viven mis hermanos en la casa que era de mi papá. Mi mamá ya no vive más ahí. Pero sí tengo toda mi familia. Sé ir al barrio para encontrarme con amigos de la infancia. Hay muchos ya que ya no están", resumió el exvolante, propietario de una historia de vaivenes dentro de la carrera y que incluso no sólo jugó en la primera local de la Lepra con Matías Messi, sino que vio en acción en las inferiores a la dupla Lionel y Billy Rodas: "La rompían toda".

Cuando se escucha el nombre Martín Morel, la mayoría te relaciona con Tigre, pero mucha gente no sabe dónde jugaste.

Arranqué jugando enfrente de mi casa, en el barrio. Jugué también en San Francisquito, de la iglesia que está en Cafferata y Gálvez. Mi primer club en ligas regionales fue Athletic de Arroyo Seco. Y de ahí me fui a una prueba en Newell's. Estaba jugando en la calle y un amigo que nos vio me preguntó si quería ir a probarme. Estaba en las inferiores Chiche Lutman, quien a los 20 minutos me sacó de la prueba. "Me limpiaron", pensé. Pero no, me llevaron a la pretemporada.

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¿Y por qué no llegaste e hiciste carrera en Newell's?

Te soy sincero, la boludié mucho. No me gustaba entrenar. Hoy me cruzo con chicos que fueron compañeros en las inferiores y me dicen: "¿Te acordás cuando no ibas a entrenar los lunes y los martes?". Para mí esos días no estaban en la agenda semanal para ir a practicar, ja. Caía los miércoles.

¿Qué hacías?

Tenía un lindo recorrido. Yo lo cuento y vas a decir: "Sos un guacho". Mi vieja trabajaba de empleada doméstica. Se deslomaba para que a mí no me falte dinero para ir a entrenar, para mantenernos a todos mis hermanos. Me daba la plata para el boleto del colectivo y me iba a pasear. Me tomaba el 123 en la esquina de mi casa y hacía todo el recorrido hasta donde terminaba, en Las Palmeras, en Cabín 9, y de ahí me volvía a subir, me iba hasta el Monumento y en ese trayecto se cumplían las dos horas de entrenamiento. Así estuve más de un mes. Me acuerdo como si fuera ayer. Un día la veo a mi vieja por la avenida Godoy en bicicleta cerca de Bella Vista. Cuando llegué a mi casa me preguntó: "¿Qué tal el entrenamiento?". "Bien, estoy un poco cansado", le contesté. Ahí me saltó con todo: "A vos te voy a matar. Hablé con tu técnico y me dijo que hace dos meses que no vas". Fue en ese momento cuando me puse un poco las pilas.

Vos encajabas en el grupo de los que siempre hablaba el Bambino Veira de que tenías más noche que la Luna.

(Se ríe y asiente) La edad, adolescente y sin compromiso. Sabía que tenía condiciones, pero no las aprovechaba.

Messi y Rodas, la dupla que deslumbraba

Vos estabas en la primera local y muchas veces ibas a ver a una dupla que deslumbraba en las inferiores.

En la décima jugaban dos chicos que la rompían toda. Íbamos una hora antes y veíamos todo el partido: esos chicos eran el Billy Rodas y un tal Lionel Messi. Los veía jugar y decía: "Estos pibes no pueden jugar tan bien". Los observaba ganar por goleada todos los partidos. Rodrigo, el hermano de Lionel, jugaba conmigo en la local y le decía: "Che, cómo juega tu hermanito". Daba gusto verlo.

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Rodas le dijo a Ovación que no le gustaba entrenar, es decir que vos sos de ese pelotón.

Sí, las condiciones las tenía. El talentoso cree que con eso ya está, alcanza, pero nos faltaba la otra parte, que era lo físico, que es lo que estábamos descuidando. Quería jugar en AFA, pero desperdiciaba todo porque no iba a entrenar. Me sumaba después de las pretemporadas. Los lunes y los martes no practicaba, jueves se hacía fútbol y pretendía jugar. Obvio que no lo hacía y me lo merecía porque no cumplía.

Vos viste a Messi y nadie se imaginó lo que podía llegar a ser.

La verdad que sí. Hoy es una leyenda. Ojalá salga otro Messi argentino y que pueda lograr lo que logró. Era muy chiquitito y jugaba con todos altos, pero al final terminó siendo un pequeño gigante.

¿Qué te pasó cuando quedaste libre?

Cuando pasó eso en Newell's en 2001, en el segundo semestre no jugué al fútbol y ahí me di cuenta de que desperdicié mis posibilidades. Tenía 21 años y no sabía qué hacer. Había dejado de estudiar en el primer año de secundaria y, como te dije, era rebelde. Hoy me arrepiento de dejar pasar las chances que tuve de chico. En mi casa no faltaba nada, pero era un rebelde con el estudio y con el entrenamiento. En el club Olimpia nos juntamos los libres de Newell's y de Central: teníamos un equipazo. Íbamos a la cancha de Oriental, Coronel Aguirre, volver a vivir los piedrazos y todo eso, ja. Después fui a Bolivia, pero me volví porque lo que me querían pagar no era nada.

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¿Tu futuro lo veías lejos del fútbol?

Sí, ahí decidí no jugar más y empecé a trabajar en un lavadero industrial que estaba en San Nicolás y Rueda. Ahí se hacía el lavado de prendas crudas. Es más, la ropa de "La noche del 10" de Maradona se hizo ahí. Hasta que Raúl Belén siempre me insistía para que jugara. Fui a Sanford. Después a Eldorado (Misiones), estuve cerca de Huracán (Chabás) y al final Atlético me sedujo. "Me van a matar", me acuerdo que les dije cuando me buscaron porque tenía todo arreglado con el clásico rival (los Zapatudos).

¿Cómo es la historia de tu llegada a Tigre? Caruso Lombardi contó desde su lado, falta la tuya.

Estaba jugando en Sportivo Las Parejas y me consiguen una prueba en Tigre. Y es cierto lo que contó siempre Caruso. Tenía pelo largo, dos aritos, uno en la ceja y otro en la nariz. Estaba un poco teñido. "¿Vos jugás al fútbol así?", me preguntó, ja. Ese día también se probó el Flaco Pereira (hasta llegó a la selección de Maradona). Me dijo que volviera a los 20 días. En el medio apareció San Martín de Mendoza, pero a poco de irme a otro destino me llamaron de Tigre.

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Dejaste una marca por aquellos goles que le hiciste a Boca, tu equipo del corazón.

Sí, soy hincha de Boca. Muchos me preguntan lo que significa hacerle un gol y en la Bombonera. Es algo inexplicable jugar en esa cancha. La sensación que tuve no la sentí en ningún lado.

¿Es cierto que estuviste en una lista de posibles refuerzos de Boca?

Sí, mucho tiempo después me lo contó un profe del Vasco Arruabarrena. Mi representante era el mismo de Riquelme (mi ídolo). Pero quedó en eso.

El futbolista, antes de llegar a primera división y ser exitoso, pasa muchos obstáculos.

En lo personal, después de ese torneo en Tigre, estuve seis meses sin jugar por una lesión, pubalgia. Sí, hasta se hablaba de la selección y Maradona dijo que tenía chances cuando armó un combinado con locales.

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¿Tuviste una chance de jugar en Central?

Sí, en 2011, cuando me vuelvo de Deportivo Cali. Había una posibilidad cuando estaba en la B Nacional. Mi representante en su momento había tenido charlas con Gonzalo Belloso, que era el mánager. Estaba esa oferta o ir a Universitario de Lima. Terminé yendo a Perú sabiendo que es bravo jugar en Rosario, tanto en Central como en Newell's. Mis hermanas me dijeron: "Si vas a venir a jugar a Central, no vengas más al barrio". Ojo, son hinchas de Newell's, pero me decían que no iba a poder estar tranquilo. Fui a Universitario, se armó un equipazo, gastaron una fortuna y estuvimos nueve meses sin cobrar, ja. Así que me fui libre y aún espero cobrar.

Diez al toque con Morel

¿El mejor equipo en el que jugaste?

El de Tigre de 2008.

¿El técnico que más te marcó?

Varios, pero donde más me destaqué fue con Diego Cagna.

¿El defensor que más te costó enfrentar?

Tenía varios y había muchos que pegaban, ja.

¿La cancha donde más disfrutaste jugar?

La cancha donde más disfruté jugar, sacando la cancha de Tigre, la Bombonera.

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¿Cuál es la deuda pendiente que te quedó en el fútbol?

Jugar en la selección.

¿Un jugador con el que te hubiera gustado compartir equipo?

Con Riquelme.

¿Hay mucho verso en el fútbol?

Sí, bastante.

¿Jugaste con algún jugador que tenía más prensa que condiciones?

Sí, ja.

¿Alguna vez un técnico te limpió por cuestiones personales?

Por cuestiones personales conmigo no, pero sí siento que me limpió por un rumor. Estuve doce fechas sin jugar, ni siquiera concentraba. Te digo la verdad, me sentí como que no pertenecía al plantel. Entrenaba y no concentraba, hasta que un día le pregunté. Y me dijo que porque junto a un compañero hablaba mal de los otros compañeros.

¿Te tocó jugar con alguno que no entrenaba y después era titular?

Sí.

La pregunta random

Si pudieras volver a vivir un solo día de tu vida, pero puede ser o no relacionado con el fútbol. ¿Qué día elegirías?

Ya me estoy atragantando. De la infancia y tener una charla con mi viejo. Me quedó pendiente porque mi viejo se moría por el fútbol. Su sueño era verme jugar en primera. Perdón (se le llena los ojos de lágrima). En el el último partido que me vio fue 2007 en la cancha de Tigre contra Boca. Ganamos 2 a 1 y convertí un gol. Lo gritó aunque era hincha de Boca. Por lo menos me pudo ver y años más tarde me enteré que él cuando se enfermó dijo: "Me puedo ir tranquilo porque vi a mis hijos crecer y lo vi a Martín jugando en primera".