Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato"

Hace 17 años José Chatruc no fue tenido en cuenta en Racing y llegó a los Tigres para jugar en la B Nacional, pero su estadía duró apenas unos meses. "El presidente era un personaje, ja", recordó

Un 12 de agosto de 2009 Tiro Federal sacudía el mercado de pases: José Chatruc se convertía en uno de los refuerzos de los Tigres de Ludueña (ahora ex-Ludueña) . El jugador llegaba de ser liberado de Racing y era un golpe fuerte que daba el club con la llegada de un volante de experiencia y con amplio recorrido, aunque en el medio había un detalle que quizás no era tan conocido y que diecisiete años más tarde se hace público. "Lo único que me salió fue Tiro Federal", tiró Pepe sobre aquel instante de búsqueda de continuidad en el fútbol.

En aquellos tiempos era común que Tiro Federal sumara jugadores de renombre y en este caso no fue la excepción. Y en el inicio de agosto de 2009 anunciaba la contratación del mediocampista que llegaba a préstamo por un año proveniente de la Academia de Avellaneda y que se calzó la camiseta número "10".

La dupla técnica Leonardo Fernández y Javier Graziottín estaba buscando un volante externo y cuando apareció el nombre de Chatruc le dieron el visto bueno a los directivos para traer al ex-Platense, San Lorenzo, Estudiantes, Quilmes, Banfield, Grasshoppers de Suiza y Barcelona (Ecuador). La idea era utilizarlo como volante por izquierda, pero con su arribo el equipo iba a sumar mucha experiencia y necesaria para afrontar el torneo de ascenso.

Lo que quizás en aquel entonces era que a Chatruc sólo le llegó una oferta. "Caruso Lombardi (DT de Racing) me dijo que no me iba a tener en cuenta (al menos me fue de frente) y me salió Tiro Federal, que estaba en la B Nacional. Era como que vos (José Listorti) de Showmatch ibas a un cable de un pueblo. Fui un tiempito, tres meses", recordó Pepe en una entrevista en el canal de streaming Blender.

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Un paso rápido y rescisión

La estadía de Chatruc en Tiro Federal duró apenas unos meses y un puñado de partidos -marcó un gol ante Independiente Rivadavia- ya que el 11 de noviembre de ese mismo año decidió ponerle punto final al desafío en los Tigres. El encanto se esfumó tras la salida de la dupla técnica Graziotín-Fernández, aunque en realidad el exvolante no tenía demasiado ánimo para continuar jugando en el ascenso y podría haber sido la excusa perfecta para negociar el final del contrato.

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"Me tenés que pagar el contrato"

"El presidente (Carlos Dávola), que era un personaje , los tenía cagando a todos. Un día le dije que no jugaba más y me dijo: «Tenés que pagar el contrato». «No seas malo», le dije, ja", completó su historia de su breve paso por el club en aquel entonces de barrio Ludueña ya que actualmente se mudó a otra zona de la ciudad.

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En aquel entonces lo informado fue que se decidió dar por concluida la relación de Tiro Federal con Chatruc por "motivos familiares", según había contado el nuevo entrenador Dabrowski. "Chatruc ya no forma parte del plantel. Tenía la familia en Buenos Aires y por eso no siguió en el club", abundó.