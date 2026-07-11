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Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una legendaria anécdota en la selección argentina

El exfutbolista xeneize tenía 89 años y protagonizó uno de los duelos más recordados con Inglaterra en la Copa del Mundo

11 de julio 2026 · 11:56hs
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El Rata fue homenajeado en la Bombonera en 2019.

Foto: X/@bocajrsoficial.

El Rata fue homenajeado en la Bombonera en 2019.

Los hinchas de Boca tuvieron que decirle adiós este sábado a un hombre que también dejó una huella indeleble en la selección argentina. Antonio Rattín falleció a los 89 años, según anunció el club cerca del mediodía, a través de redes sociales.

Horas antes del partido con Suiza en el Mundial 2026, el Xeneize confirmó la muerte de uno de los emblemas de la institución. En cuestión de minutos, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) replicó el mensaje y expresó sus condolencias con la familia del exfutbolista bonaerense.

"Hasta siempre, Rata", reza el breve comunicado que publicó la entidad porteña. Por la misma vía compartió una foto del volante multicampeón con la camiseta azul y oro en la década del 60, cuando también representó al país en un torneo que tuvo un final legendario por su expulsión ante Inglaterra en 1966, cuando contó que se había sentado en la alfombra de la reina Isabel II.

¿Quién fue Antonio Rattín?

Antonio Ubaldo Rattín nació el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Si bien hizo las inferiores en el club de Victoria, Boca fue el único club donde jugó a nivel profesional durante 14 años.

El volante ganó cinco campeonatos y una Copa Argentina entre 1962 y 1970. Después inició un ciclo más extenso como entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima de La Plata, además de los dos clubes donde se formó y desarrolló como futbolista.

>> Leer más: Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

Por otra parte, el Rata jugó 32 partidos con la casa albiceleste y disputó dos veces la Copa del Mundo. La última es la más recordada, ya que lo echaron ante Inglaterra y la discusión con el árbitro por la diferencia de idioma frenó el partido por unos 10 minutos.

Rattín pidió un intérprete y después apretó el banderín del córner mientras se iba de la cancha. A continuación, se sentó durante varios minutos en la alfombra real como un segundo gesto de desprecio, aunque Isabel II no asistió a ese partido.

Un cambio mundial y un salto a la política

Los anfitriones del Mundial ganaron 1 a 0 el partido y más adelante se quedaron con el título. Después de ese incidente, la FIFA decidió implementar tarjetas para aplicar las sanciones en el campo de juego para prevenir conflictos como el que que tuvo el futbolista con el referí alemán Rudolf Kreitlein.

Mucho tiempo después del final de su carrera deportiva, el exjugador se convirtió en diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su candidatura se lanzó a partir del vínculo con Luis Abelardo Patti, el exrepresor condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y exintendente de Escobar.

Rattín ocupó una banca en el Congreso desde 2001 hasta 2005 como miembro del Partido Unidad Federalista (Paufe). Cuatro años después lo eligieron concejal del partido bonaerense de Vicente López, donde su mandato por el Frente Justicialista concluyó en 2009.

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