Luca Regiardo, revelación y autocrítica en Newell's: "Necesitamos más peso ofensivo"

"Hago siempre lo que me pide el técnico. Me siento muy bien, contento por seguir sumando minutos y por haber logrado la primera victoria el domingo", dijo Luca Regiardo . La gran aparición de Newell's habló este miércoles sobre esta nueva etapa con la tranquilidad de un tiempista, como lo demuestra en la cancha desde su estreno ante Talleres.

"Somos conscientes que necesitamos más peso ofensivo" , advirtió el juvenil. Luego aclaró que no le molesta ser el único futbolista de la mitad de cancha con un pura contención. Por otra parte, subrayó el respaldo que le brinda el dibujo táctico: "Me siento cómodo con los tres zagueros detrás y con uno de los dos laterales volantes opuestos se forma bien el equilibrio".

El recorrido de Regiardo en el fútbol leproso comenzó cuatro años atrás. En cuanto a su desembarco en el parque de la Independencia, recordó: "Llegué a Newell's en 2021 a través de una prueba que se hizo en Bella Vista mientras jugaba en el equipo de mi pueblo, 9 de Julio de Arequito. Vine a entrenar tres días con tres chicos, posteriormente una semana con el plantel y me comunicaron que querían que arranque la pretemporada".

Además de su trayecto hasta Rosario, el jugador de 18 años mencionó como referentes a figuras de diferentes generaciones y continentes: Sergio Busquets y Rodrygo. "De acá me gusta Santiago Ascacíbar", añadió.

Finalmente, el volante dejó en claro que la polifuncionalidad no le molesta y que se va adaptando posicionalmente a las necesidades del equipo. En las inferiores llegó a ubicarse como zaguero o stopper durante alguna situación de partido. En esa línea, añadió: "También lo hemos entrenado en la pretemporada. Por ende, estoy preparado para hacerlo. Me sentí cómodo, aunque me gusta más de volante".