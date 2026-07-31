Banco Central: Marcó del Pont cruzó a Milei tras las acusaciones por su gestión

La exfuncionaria no se mostró sorprendida por la arremetida en su contra y afirmó que el presidente “está enfermo de odio”

La extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Mercedes Marcó del Pont respondió este viernes las críticas del presidente Javier Milei por su gestión en el organismo durante la cadena nacional en la que presentó la reforma a la carta orgánica de la entidad monetaria.

"No me sorprendí. Es inasible el discurso del presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, injurias, falsedades y enormes inconsistencias" , sostuvo.

Para la extitular del BCRA, lo de Milei "es algo de todos los días" y afirmó que "está enfermo de odio" .

"Lo escuché y quizás lo esperaba, porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra ", continuó Marcó del Pont.

Dardos de Milei a Marcó del Pont

Durante el anuncio en cadena nacional, Milei acusó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de robarle 10.000 millones de dólares a la autoridad monetaria, que hoy equivaldrían a unos u$s 15.000 millones.

"A partir de esa estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos", dijo el mandatario.

Marcó del Pont señaló que una de las facultades del Central es emitir dinero, por lo que "no lo falsifica", y también habló sobre el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hace referencia a algo de lo cual me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de 9.000 millones de dólares. Fue el inicio del proceso que caracterizó el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada", argumentó.

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Y agregó que, en ese entonces, el Estado "se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central", por lo que "no solamente pagás menos tasa de interés sino que te independizás del ciclo de la psicopateada, de los costos y de los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo FMI".

Respecto de los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica, la extitular los calificó de "graves": "Le está quitando facultades para regular sobre cuestiones que hoy son muy importantes para los consumidores que están endeudados, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito".