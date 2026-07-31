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Newell's cerró su quinto refuerzo sobre la hora: un mediocampista para Kudelka

A horas del cierre del mercado de pases, el club acordó la llegada de un volante de Argentinos Juniors a préstamo, tras sufrir varias bajas en el puesto

31 de julio 2026 · 12:03hs
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Lucas Gómez llega a Newells tras ser cedido a préstamo por Argentinos Juniors.

Lucas Gómez llega a Newell's tras ser cedido a préstamo por Argentinos Juniors.

La derrota de Newell's ante Independiente generó más preocupaciones por las limitaciones físicas del plantel rojinegro más que por el resultado. En apenas dos fechas del torneo Clausura, varios jugadores leprosos fueron reemplazados con molestias o lesiones, por lo que Frank Darío Kudelka aseguró que cuenta con un “plantel corto”.

Este viernes cerrará el libro de pases del fútbol argentino, aunque quedará margen para quienes vendan o cedan futbolistas al exterior, por lo que la dirigencia del club del parque Independencia aceleró las gestiones para cerrar una nueva incorporación para el mediocampo.

Las bajas de Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar obligaron al DT leproso a reajustar el equipo en su visita al Rojo. Además, la escasez de refuerzos para un equipo plagado de juveniles pone contra las cuerdas a Kudelka, que finalmente podrá contar con la quinta incorporación.

El nuevo refuerzo de Newell's

En las primeras horas de este viernes, según pudo averiguar Ovación, Newell's cerró la llegada a préstamo de Lucas Gómez, mediocampista central de Argentinos Juniors, que también puede jugar sobre la banda izquierda o volante ofensivo.

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El jugador de 22 años fue cedido con cargo y con opción de compra y firmaría contrato por 18 meses con la institución. El surgido de las inferiores del Bicho disputó 46 partidos en la primera división, con un gol y una asistencia.

>> Leer más: Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

Cabe destacar que Gómez fue titular con Argentinos en la primera jornada ante Sarmiento, con victoria 3-2 del equipo de La Paternal, pero salió reemplazado en el entretiempo. Durante el Apertura 2026, disputó 10 encuentros, con solamente una titularidad. Su único tanto en primera división lo anotó en la victoria 2-1 ante Banfield del 7 de marzo de 2025.

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