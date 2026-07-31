Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Lo acusan de cohecho y prevaricato, pero quedó en libertad por tener fueros constitucionales. La fiscalía pidió su prisión pero el juez Román Lanzón remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura

El juez Gastón Salmain fue imputado formalmente por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real.

El juez federal Gastón Salmain , suspendido de sus funciones y sometido a un proceso de destitución ante el Consejo de la Magistratura, sumó este viernes una nueva imputación en su contra . El fiscal federal Federico Reynares Solari lo acusó de haberle exigido al exjefe de Arca, Carlos Vaudagna, el pago de un soborno de 100.000 dólares a cambio de favorecerlo en las causas penales que tramitaban en distintas jurisdicciones de la provincia.

En una audiencia llevada a cabo en los Tribunales Federales, se formalizó la imputación a Salmain por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real .

Ante el juez de Garantías Román Lanzón, el fiscal Reynares Solari imputó a Salmain que en ejercicio de sus funciones como juez federal a cargo del Juzgado Federal N°1 de Rosario, entre septiembre y noviembre de 2024, ofreció a Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían por delitos de violación de secreto, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de los deberes de funcionario, asociación ilícita y negociaciones incompatibles, para que quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en u$s 100.000.

En el fin de la audiencia el juez Lanzón otorgó la palabra al imputado y a su defensa, que solicitó la suspensión de la formalización y se opuso al requerimiento de prisión preventiva efectuado por la Fiscalía. El magistrado planteo de nulo el trámite expresado por la defensa, de anular la audiencia, y dio por formalizada la audiencia de imputación en los términos y alcances bajo las figuras penales que propuso la Fiscalía, y no hizo lugar a la medida cautelar. Además, ordenó poner en conocimiento con remisión de audio, video y acta de la audiencia al Consejo de la Magistratura.

En libertad por los fueros

Pese al pedido de prisión formulado por la Fiscalía, el juez resolvió que la medida no puede ejecutarse porque Salmain conserva los fueros. Aunque se encuentra suspendido de sus funciones, seguirá amparado por esa protección hasta que sea removido por el Consejo de la Magistratura o presente su renuncia.

Según la hipótesis fiscal, a los fines de ejecutar el acuerdo y ocultando deliberadamente su relación previa con Vaudagna, se le atribuyó a Salmain dictar las siguientes resoluciones: el 2 de octubre de 2024 resolvió “declarar la incompetencia territorial parcial de este Juzgado para entender en las presuntas maniobras ilícitas que se habrían llevado a cabo en las ciudades de Santa Fe y Reconquista, y remitir copia digital de las actuaciones mediante el libramiento de oficio electrónico (DEO) a los Juzgados Federales con competencia en dichas jurisdicciones y que por turno corresponda”.

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Ante el planteo de revocatoria efectuada por la defensa de Vaudagna del 6 de noviembre de 2024, el mismo día resolvió “no ha lugar por improcedente” al recurso de revocatoria interpuesto por el abogado Néstor Oroño en ejercicio de la defensa técnica del ex titular de Arca en Rosario contra la resolución de incompetencia dictada el 2 de octubre de 2024, siendo que dicho pronunciamiento fue dictado a instancias de un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Las evidencias

El fiscal detalló evidencia para sostener la imputación. Según surge de la causa, Salmain fue designado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario el 6 de agosto de 2024 en la causa que involcraba a Vaudagna, luego de que los jueces Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros se excusaran. El 29 de agosto de ese año, personal del juzgado Federal N°1, por orden de Salmain, retiró de la Unidad Fiscal Rosario una copia del primer peritaje del teléfono de Vaudagna. Ello sería un indicio de que el magistrado buscó verificar si su nombre aparecía en las comunicaciones antes de continuar interviniendo en el marco de la causa, y de que omitió deliberadamente excusarse.

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La Fiscalía describió la relación preexistente entre Salmain y Vaudagna, deliberadamente omitida por el juez al momento de intervenir en la causa, lo cual surgió de un peritaje avanzado practicado el 16 de diciembre de 2024 sobre el iPhone de Vaudagna en la causa que se tramitaba en Reconquista, que permitió extraer un chat con el contacto “Gastón Salmain” (el cual había sido borrado) de 48 mensajes intercambiados entre el 22 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019. Luego, el juez pasó la audiencia a un cuarto intermedio y al finalizar, ordenó remitir lo actuado al Consejo de la Magistratura.