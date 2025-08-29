Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Newell's cayó 2 a 1. Lo ganaba con gol de Cocoliso, pero no pudo sostenerlo. El hijo del Chiqui Tapia definió el partido en una acción controvertida de VAR.

Newell's está torcido. No le sale una. Pierde cuando juega mal y también cuando es competitivo como esta noche de viernes ante Barracas Central. En medio del malestar de los hinchas y la poca paciencia de la previa, igual supo ponerse en ventaja por el gol de cabeza de Cocoliso González.

Pero luego un desvío y un polémico penal lo condenaron a quedarse sin nada. A seguir sin ganar de local y a no poder sacarse la espina cruel que arrastraba del clásico. Le Lepra no levanta y el presente preocupa.

Otra caída y el equipo que está herido. Parece que sólo la Copa Argentina lo sostiene con un objetivo seductor por jugar. Está todo patas para arriba y el sol no asoma en el Parque. Dura derrota e insultos de los hinchas al presidente Astore. Encima el gol del triunfo rival aporta más morbo: el penal polémico lo hizo el hijo del Chiqui Tapia. Y el árbitro Hernán Mastrángelo fue un mamarracho.

En un escenario de gran tensión empezó a jugarse el partido. Mucho nervio afuera de cancha, impaciencia y descontento. Dentro del campo piernas tensas y ansiedad. No era sencillo jugar en casa tras el nuevo clásico perdido.

Igual Newell’s soportó los minutos iniciales y se fue animando. Hasta que a los 20 minutos se produjo un alarido colosal. Centro exquisito de Ever Banega y Cocoliso González metió un cabezazo formidable entrando por el segundo palo. Así apaciguó el malestar y decretó un gran desahogo colectivo en todo el Parque. Algunos insultos resonaron para con la dirigencia antes de que la visita saque del medio.

Leer más: Newell's puede armar un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año: de qué depende su futuro

El gol de Newell's de Cocoliso

El gol de Cocoliso fue una bocanada de oxígeno incalculable para los jugadores. Aflojó un poco el peso de una mochila de mil kilos que tenían en la espalda.

Así se afirmó la línea de cinco atrás, el volante tapón definido fue Fernández y de mediocampistas interiores se movieron Banega, el eje infaltable de cada intento leproso, y Maroni. Arriba los dos nueves: Benedetto, que le costaba entrar en sintonía, y el activo Cocoliso. El rojinegro hizo pie y empezó a ganar los rebotes.

Igual, Barracas avisó con el tremendo zapatazo de Insúa que le quemó las manos a Espínola. Newell’s pudo definirlo. Gran pase al vacío de Fernández a Maroni, centro picante y cabezazo de Cocoliso que tenía destino de red, pero fue despejado en la línea con el arquero vencido. Era un golazo.

Pero Newell’s evidentemente no está derecho. En a los dos minutos de tiempo agregado llegó un tiro frontal de Facundo Bruera, mala surte por un desvió en Fabián Noguera y la pelota que se le coló por arriba a Espínola. Empate 1 a 1 y castigo para el rojinegro que en una primera etapa mereció más.

Leer más: El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Polémica y calentura en el segundo tiempo

En el complemento dejó la cancha Pipa Benedetto, que pareció caminar con dificultad en el final de la primera etapa, y entonces saltó al ruedo Juanchón Gacía.

Hasta que a los 54 minutos llegó la gran polémica de la noche. El VAR estuvo muy celoso con Newell’s y tras la revisión, Hernán Mastrángelo le esgrimió al estadio: “Observo que el jugador número 3 (Sosa) toca el balón con la mano y cobro penal”, dijo el árbitro, quien una rueda atrás estando en el VAR entre los mismos rivales omitió sancionar un penal grande como una casa por mano que era favor de Newell’s.

Es cierto que delantero Bruera intentó ir para adelante y la pelota dio en la mano de Sosa que pareció no tener ninguna intención. Para colmo Iván Tapia, sí el hijo del presidente de la AFA, facturó desde los 12 pasos para el 2 a 1.

Nueva derrota e insultos generalizados del Coloso en el final. Newell's necesita reaccionar y por ahora agudiza su crisis.