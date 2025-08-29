Como en el clásico, el Ogro Fabbiani se fue sin hablar y desató las especulaciones

El futuro del Ogro Fabbiani en Newell's entró en discusión luego de que se retirara de nuevo sin hacer declaraciones tras la derrota ante Barracas Central

El Ogro Fabbiani discute. Newell's perdió de nuevo y otra vez se fue sin hablar, como en el clásico.

El Ogro Fabbiani otra vez se fue sin hablar después de una derrota de Newell’s . La primera vez había pasado el sábado pasado, cuando su equipo cayó derrotado por Central en el Gigante, y se repitió este viernes después de una nueva y frustrante caída, esta vez frente a Barracas Central .

Inevitablemente, su silencio disparó las suspicacias y abrió un sinfín de especulaciones sobre lo que pueda pasar con el entrenador rojinegro .

Al Ogro se lo vio mucho menos activo durante el partido que lo que marcan sus costumbres. Se sabe que tiene alto perfil, que grita y da muchas indicaciones, que participa activamente desde el banco de suplentes, que “juega” los partidos desde la raya de cal.

Pero casi nada de eso pasó anoche en el Coloso. Es más: hasta Éver Banega lanzó un centro preciso (y precioso) para que Carlos González metiera un frentazo y pusiera a Newell’s 1 a 0 arriba, el técnico leproso ni siquiera se había parado para hablar con los jugadores.

Otra vez el DT de Newell's no fue a la conferencia

Después de la derrota en el clásico con el gol de Ángel Di María, Fabbiani tomó la decisión de marcharse del Gigante sin dar sus puntos de vista sobre el partido y el resultado. No asistió a la conferencia de prensa posterior al encuentro y tampoco habló durante la semana. No se sabe qué piensa sobre el presente de un equipo al que en algún momento pareció encontrarle la vuelta y que ahora solo entrega señales negativas.

Este viernes por la noche, la situación se repitió y una vez más evitó enfrentar a los periodistas y responder preguntas. Simplemente se fue del estadio sin hablar. Tampoco lo hicieron los futbolistas, que ni siquiera hicieron la clásica declaración televisiva cuando acaban los partidos y también esquivaron a los periodistas en la zona mixta. En Newell’s todo fue cabezas gachas.

La hora de las especulaciones

Después de dos derrotas consecutivas, una de ellas ante Central, y de producciones tan pobres, es difícil entonces no presumir que el silencio del técnico quizás signifique algo.

Muchos hinchas se preguntaban si existe alguna posibilidad de que el club o el técnico tomen decisiones. Parece apresurado afirmarlo, sobre todo porque Newell’s tiene un lindo desafío ante Belgrano en la Copa Argentina, en la que podría ser semifinalista.

Sin embargo, las especulaciones son inevitables y surgen solas. Frente a esta situación, inexorablemente se disparan las dudas. Y en el Parque, lo que sobraron fueron caras largas y dudas.