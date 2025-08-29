La Capital | Ovación | Mono Burgos

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

El exarquero que pasó sin pena ni gloria por la entidad del Parque ahora fue designado el segundo entrenador de un conjunto se la séptima categoría de Madrid

29 de agosto 2025
El Mono Burgos en acción en Bella Vista durante su llegada a la conducción técnica de Newells.

El Mono Burgos en acción en Bella Vista durante su llegada a la conducción técnica de Newell's.

Germán Burgos pretende mantenerse en la conducción técnica que comenzó a construir después de alejarse de Diego Simeone, al que secundó durante ochos años como ayudante de campo pasando por Racing, Catania y Atlético de Madrid, donde el Cholo todavía continúa.

El Mono probó suerte en 2021 en Newell's, pero el ciclo fue efímero y después de cerca de ochenta días se fue por los malos resultados y una relación tirante con los jugadores.

Después de un paso por Aris Salónica, Burgos decidió retomar en España el camino de la pelota y lo hará desde muy abajo: será el segundo entrenador del Senior A de Nuevo Pinto CF, un equipo de Madrid que milita en Preferente, lo que sería el equivalente a una séptima categoría. En el club nacido en 2023 será el segundo DT detrás de Álex Sánchez, quien se desempeñó en las divisiones menores del Colchonero.

El Mono Burgos y una frase polémica

En 2024, Burgos estuvo en el centro de la escena por una polémica frase que le costó su puesto de comentarista en televisión, en la previa de los cuartos de final de la Champions League entre PSG y Barcelona. Mientras Lamine Yamal hacía jueguito durante el calentamiento previo, el Mono afirmó: "Si no le va bien, termina en un semáforo. El fútbol es como la vida".

Burgos buscó salir de ese enredo y trato de explicar lo que quiso decir. "Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metés en problemas. En estas épocas tenés que adaptarte a todo y en eso estamos", sostuvo el Mono, pero lo dicho inicialmente repercutió y quedó afuera de la TV.

