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¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Tras el reciente fin de semana largo de julio, son muchos los que revisan el calendario para ver cuándo llega otra chance de descanso. Un repaso por los feriados que quedan en 2026

13 de julio 2026 · 08:16hs
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El Monumento a la Bandera

El Monumento a la Bandera, el ícono de Rosario, punto de atracción para los turistas. (Foto de archivo)

Ir a trabajar los lunes no es una tarea fácil. Mucho menos cuando hace frío y es el final de un fin de semana largo. Es entonces cuando vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

Julio no solo trae vacaciones de invierno, también trajo la chance de un fin de semana largo incluso para quienes no disfrutan el receso invernal. El pasado 9 de julio fue feriado nacional en Argentina porque se conmemora en esa fecha el Día de la Independencia. Esta jornada fue declarada inamovible por el calendario oficial, por lo que se respeta el día que cae. Este 2026, el 9 de julio cayó jueves.

Este año, incluso, el feriado llegó con yapa ya que el gobierno nacional definió que el viernes 10 de julio sería día "no laborable" con fines turísticos. De este modo, muchas personas tuvieron un fin de semana XL de cuatro días, del jueves al domingo.

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Cuánto falta para el próximo feriado

La pregunta es, ahora, cuánto falta para el próximo feriado. La buena noticia es que tanto no falta, apenas unas semanas. La otra buena noticia es que permite un fin de semana largo como oportunidad para escapada.

Se trata del feriado del 17 de agosto, jornada dedicada a recordar la muerte del general José de San Martín. Al ser un feriado trasladable, se acomoda para que los argentinos disfruten un fin de semana largo. Claro que este año no hubo que hacer ninguna modificacion porque ya cae lunes en el calendario, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días en poco más de un mes.

A continuación, un repaso por el calendario de Argentina.

Los feriados que quedan en el año

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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