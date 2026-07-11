Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Cerró la estadía en la capital argentina con una derrota por 3 a 1 ante Independiente. Luego, el plantel emprendió el regreso a Rosario

Walter Mazzantti anotó el único gol de Newell's en el ensayo ante Independiente.

Newell's le puso un punto final a su estadía en Buenos Aires con otra caída. En su tercer amistoso en Buenos Aires, no pudo hilvanar otro gesto positivo tras el triunfo sobre Vélez. El equipo leproso cayó este sábado a la mañana en un ensayo de pretemporada frente a Independiente que se desarrolló en el Libertadores de América .

La Lepra fue derrotada 3 a 1, y el gol rojinegro lo convirtió Walter Mazzantti, de penal, a los 24 minutos del segundo tiempo. Siete miuntos después, Santiago Montiel igualó el marcador. Maxi Meza sumó un doblete entre los 31 y 34 minutos del complemento. El primero fue de penal.

En esta prueba, el capitán Luca Regiardo mejoró de sus molestias físicas y pudo jugar ante el Rojo, mientras que ninguno de los refuerzos, Lautaro Giannetti y Franco Escobar, actuaron en el primer turno en Avellaneda.

En esta ocasión se realizaron dos tiempos de 35 minutos y Frank Kudelka alistó a: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro.

En esta oportunidad, el DT volvió a usar el dibujo táctico 4-2-3-1 en el primer encuentro, y ese esquema asoma como el que más posibilidades tiene para utilizar en el inicio del Clausura, que para Newell’s está previsto el sábado 25 de julio, a las 17, recibiendo a Talleres de Córdoba, en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Por su parte, Independiente alineó a Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone (Maximiliano Meza) y Matías Abaldo.

Tras el retorno a Rosario, el cuerpo técnico decidió darle descanso a los futbolistas hasta al martes, cuando volverán a los entrenamientos de pretemporada en el predio de Bella Vista.

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En este marco, hay que resaltar, que el conjunto rojinegro tiene programado un amistoso más, ya en nuestra ciudad, pero todavía no está definido el rival ni el sistema de disputa.

El formato de disputa del ensayo fue muy parecido a los anteriores, con dos partidos de dos tiempos de 35 minutos bajo la modalidad de puertas cerradas, sin acceso de los hinchas ni los representantes de la prensa.

Una estadía para ganar rodaje

En este paso por Buenos Aires, antes del choque con el Rojo en Avellaneda, los titulares habían perdido 1 a 0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

Luego, vencieron 3 a 1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani lograron imponerse con tantos de Walter Mazzantti (9’), Facundo Guch (23’), y Jerónimo Gómez Mattar (16’ del segundo tiempo), mientras que Dilan Godoy (29’) convirtió para el dueño de casa.

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Y antes de viajar, en Rosario, habían igualado 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en el Coloso Marcelo Bielsa.

La delegación emprendió el retorno

Vale destacar que, dentro de la delegación que viajó a Buenos Aires y tras el amistoso pegó la vuelta a Rosario, estuvieron seis juveniles, que se destacaron en el primer semestre de la reserva. Los pibes del club elegidos fueron Néstor Boretto (zaguero zurdo 2006), Valentín Rosso (marcado central 2008), Tomás Viola (volante derecho 2006), Facundo Basualdo (volante derecho 2005), Thomas Ríos (extremo zurdo 2006), Blas Benedetto (volante creativo 2006)

De esta manera, con una amplia nómina de jugadores, que incluyó los dos refuerzos llegados hasta ahora, los defensores Franco Escobar y Lautaro Giannetti, desarrolló una estadía de una semana en Buenos Aires.

De esos trabajos de pretemporada participaron:

Los arqueros Josué Reinatti, Gabriel Arias, y Francisco Sciarini.

Los defensores Néstor Boretto, Bruno Cabrera, Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Ian Glavinovich, Nicolás Goitea, Martín Luciano, Martín Ortega, Jerónimo Russo y Valentín Rosso.

Los volantes Facundo Basualdo, Blas Benedetto, Marcelo Esponda, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Luciano Herrera, Walter Núñez, Luca Regiardo, Valentino Acuña, David Sotelo, Tomás Viola, Blas Benedetto, y Thomas Ríos.

Y los delanteros Matías Cóccaro, Juan Ignacio Ramírez, y Francisco Scarpeccio.

Franco Escobar actuó de lateral derecho en el cruce entre equipos alternativos. CANOB

¿Y el alternativo?

En segundo turno, con igual modalidad, la Lepra y el Rojo igualaron 1 a 1. Para el dueño de casa anotó otra vez Meza, a los 3’, mientras que en el complemento convirtió el Colo Ramírez, a los 13’, para la visita.

Con la presencia de Franco Escobar, actuando como lateral derecho, Newell’s formó ahí con Gabriel Arias (Francisco Sciarini); Escobar (Tomas Viola), Ian Glavinovich, Néstor Boretto, y Martín Luciano; Marcelo Esponda y Jerónimo Gómez Mattar, Valentino Acuña (Blas Benedetto), Thomas Ríos (Francisco Scarpeccio), y Walter Núñez; y Juan Ignacio Ramírez.

En este amistoso usó el mismo sistema táctico (4-2-3-1) con los titulares y con los suplentes.