El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El plantel despidió su concentración en Kansas City con uno de los rituales más valorados por Lionel Scaloni. La carne llegó desde un comercio familiar de Villa Bosch que envió más de 500 kilos a Estados Unidos.

La selección argentina compartió este lunes su último asado en Kansas City antes de abandonar la ciudad que funcionó como base durante buena parte del Mundial 2026. A dos días de la semifinal contra Inglaterra, el plantel volvió a reunirse alrededor de la parrilla en un ritual que Lionel Scaloni considera fundamental para fortalecer el grupo y que contó con carne enviada especialmente desde una carnicería de Villa Bosch.

Entraña, asado y costilla formaron parte del menú que preparó Diego Iacovone, cocinero de la selección y encargado habitual de la parrilla. Detrás de esos cortes hay una historia que comenzó en el partido bonaerense de Tres de Febrero: la de Alejandro y Marcos Mendoza, propietarios de Carne Los Hermanos , el negocio familiar que abasteció a la delegación argentina durante este Mundial.

La comida tuvo además un significado particular. Fue la última antes de que la selección dejara Kansas City para afrontar la etapa decisiva de la Copa del Mundo. Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final, en uno de los partidos más esperados del torneo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a mostrar en sus redes sociales parte de la intimidad del plantel. En un video difundido este lunes, anunció la preparación de la última parrillada en la ciudad que recibió a la delegación durante 45 días.

Terminando la estadía en Kansas como se merece.



Un nuevo asado con la banda pic.twitter.com/YGxxARC3X9 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 13, 2026

“Primer objetivo cumplido. 45 días en Kansas, vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor”, expresó Tapia.

Emiliano “Dibu” Martínez también compartió imágenes del encuentro. En una historia de Instagram mostró a Iacovone mientras presentaba los cortes elegidos para la comida.

“Hoy tenemos entraña, asado, costilla. Todo light como siempre”, bromeó el cocinero frente a la cámara.

No fue un episodio aislado. Los asados se repitieron durante todo el ciclo de Scaloni y también a lo largo del Mundial 2026. En esas comidas participan los jugadores, el cuerpo técnico y, en varias oportunidades, el propio Tapia, quien suele registrar algunos de esos momentos.

Por qué los asados son fundamentales para Lionel Scaloni

Para el entrenador argentino, la parrilla no representa solamente una costumbre gastronómica. Scaloni entiende esos encuentros como una herramienta para construir vínculos, mejorar la convivencia y consolidar la identidad colectiva que distingue al seleccionado desde el comienzo de su gestión.

Antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final, el técnico santafesino explicó por qué insiste en que los jugadores disfruten de esos momentos fuera de la cancha.

“No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir”, señaló.

El entrenador sostuvo que esa convivencia fue también una de las razones que lo impulsaron a continuar ligado al fútbol después de retirarse como jugador.

“El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida”, explicó.

La importancia que les asigna a esas reuniones es tal que, en algunas oportunidades, el cuerpo técnico decidió reducir la duración de las prácticas para preservar el encuentro del plantel alrededor de la mesa.

“Acortamos algunos entrenamientos para poder comer el asado. Son cosas que valoramos mucho y creo que para otra gente no es importante o que solo vale lo que pasa en la cancha, pero el día de mañana lo recordarán”, afirmó Scaloni.

El director técnico recordó, como ejemplo, su experiencia en el Mundial juvenil de Malasia de 1997, donde compartió plantel con dos de sus actuales colaboradores: Pablo Aimar y Walter Samuel.

“Yo tengo imágenes de Malasia, que fue en el 97, y tengo a Pablo y Walter porque vivimos cosas fuertes. Más allá de cualquier resultado, son cosas que uno se va a llevar. Son momentos inolvidables, hacemos mucho hincapié en esas cosas porque hace al grupo y, si hacemos un grupo, somos todavía más fuertes”, remarcó.

Scaloni, de 48 años, también relacionó esa concepción con el lugar que ocupó durante su carrera como futbolista.

“Siempre fui un acompañador de grupos, nunca fui de los grandes jugadores y por eso me han llevado a un Mundial. He estado en clubes donde me llevaban porque era buen tipo, no porque jugaba bien”, reconoció.

La carnicería argentina que envió la carne al Mundial 2026

Los cortes que consumió el plantel durante este Mundial salieron de Carne Los Hermanos, una carnicería ubicada en 12 de Octubre 1007, en Villa Bosch, partido bonaerense de Tres de Febrero. Sus propietarios, Alejandro y Marcos Mendoza, lograron convertir en realidad una idea que había surgido durante un asado, poco después del Mundial de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, Alejandro conoció a Tapia y le contó el proyecto que compartía con su hermano.

“Le dije que nuestro sueño era hacer los asados de la selección, donde fuera. Cuando nos necesitaran, queríamos estar”, recordó.

El llamado llegó antes de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. Los comerciantes organizaron el traslado de la mercadería con un frigorífico exportador que abastece habitualmente al negocio. En esa primera experiencia se enviaron cerca de 500 kilos de carne, repartidos en dos cargamentos. La mercadería partió desde Argentina, llegó a Miami y posteriormente fue distribuida hasta el lugar donde se encontraba concentrado el seleccionado.

La operación dejó conformes tanto a la delegación como a los responsables de la carnicería. Por eso, el procedimiento volvió a repetirse ahora en el Mundial 2026, esta vez con Kansas City como destino final.

Más de 500 kilos y una logística preparada durante meses

La selección argentina trasladó más de 500 kilos de carne de primera calidad al Origin Hotel de Kansas City, donde instaló su base de operaciones para la Copa del Mundo.

El operativo necesitó varios meses de planificación. El cargamento tuvo que superar controles sanitarios y cumplir las exigencias aduaneras establecidas por Estados Unidos para autorizar el ingreso de productos cárnicos.

La decisión también respondió a criterios deportivos y nutricionales. El cuerpo técnico y el área médica buscaron que los futbolistas conservaran una alimentación similar a la que mantienen en Argentina y evitaran modificaciones bruscas en la dieta durante una competencia de máxima exigencia.

Los cortes enviados fueron bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco.

El abrazo con Tapia y un sueño cumplido

Alejandro Mendoza, dueño de Carne Los Hermanos, conserva como uno de sus principales recuerdos el primer asado preparado para la selección durante la Copa América. Cuando Tapia regresó al hotel para agradecer el trabajo, el comerciante rechazó el saludo formal que le ofrecía el presidente de la AFA. “Me quiso dar la mano y le dije que no. Le di un abrazo eterno. Era un sueño cumplido. Después me puse a llorar de la emoción”, relató.

La carnicería también mantiene una relación de larga data con la familia de Enzo Fernández. Según contó Mendoza, Raúl Fernández, padre del mediocampista de la selección, es cliente del comercio desde hace unos 30 años, mucho antes de que su hijo se convirtiera en futbolista profesional.

Ese vínculo dejó otros recuerdos para la familia. Uno de los hermanos viajó a Inglaterra y regresó con una camiseta firmada, mientras que Alejandro guarda una remera del negocio autografiada especialmente para su nieto Román.

“Hoy tiene cuatro años. Cuando crezca y entienda quién la firmó, va a valorar muchísimo ese recuerdo. Para mí es un orgullo enorme y un sueño cumplido”, expresó.