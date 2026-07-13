La Capital | Ovación | asado

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El plantel despidió su concentración en Kansas City con uno de los rituales más valorados por Lionel Scaloni. La carne llegó desde un comercio familiar de Villa Bosch que envió más de 500 kilos a Estados Unidos.

13 de julio 2026 · 18:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

La selección argentina compartió este lunes su último asado en Kansas City antes de abandonar la ciudad que funcionó como base durante buena parte del Mundial 2026. A dos días de la semifinal contra Inglaterra, el plantel volvió a reunirse alrededor de la parrilla en un ritual que Lionel Scaloni considera fundamental para fortalecer el grupo y que contó con carne enviada especialmente desde una carnicería de Villa Bosch.

Entraña, asado y costilla formaron parte del menú que preparó Diego Iacovone, cocinero de la selección y encargado habitual de la parrilla. Detrás de esos cortes hay una historia que comenzó en el partido bonaerense de Tres de Febrero: la de Alejandro y Marcos Mendoza, propietarios de Carne Los Hermanos, el negocio familiar que abasteció a la delegación argentina durante este Mundial.

La comida tuvo además un significado particular. Fue la última antes de que la selección dejara Kansas City para afrontar la etapa decisiva de la Copa del Mundo. Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final, en uno de los partidos más esperados del torneo.

El último asado de la selección argentina en Kansas City

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a mostrar en sus redes sociales parte de la intimidad del plantel. En un video difundido este lunes, anunció la preparación de la última parrillada en la ciudad que recibió a la delegación durante 45 días.

“Primer objetivo cumplido. 45 días en Kansas, vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor”, expresó Tapia.

Emiliano “Dibu” Martínez también compartió imágenes del encuentro. En una historia de Instagram mostró a Iacovone mientras presentaba los cortes elegidos para la comida.

“Hoy tenemos entraña, asado, costilla. Todo light como siempre”, bromeó el cocinero frente a la cámara.

No fue un episodio aislado. Los asados se repitieron durante todo el ciclo de Scaloni y también a lo largo del Mundial 2026. En esas comidas participan los jugadores, el cuerpo técnico y, en varias oportunidades, el propio Tapia, quien suele registrar algunos de esos momentos.

Por qué los asados son fundamentales para Lionel Scaloni

Para el entrenador argentino, la parrilla no representa solamente una costumbre gastronómica. Scaloni entiende esos encuentros como una herramienta para construir vínculos, mejorar la convivencia y consolidar la identidad colectiva que distingue al seleccionado desde el comienzo de su gestión.

Antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final, el técnico santafesino explicó por qué insiste en que los jugadores disfruten de esos momentos fuera de la cancha.

“No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir”, señaló.

El entrenador sostuvo que esa convivencia fue también una de las razones que lo impulsaron a continuar ligado al fútbol después de retirarse como jugador.

“El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida”, explicó.

La importancia que les asigna a esas reuniones es tal que, en algunas oportunidades, el cuerpo técnico decidió reducir la duración de las prácticas para preservar el encuentro del plantel alrededor de la mesa.

“Acortamos algunos entrenamientos para poder comer el asado. Son cosas que valoramos mucho y creo que para otra gente no es importante o que solo vale lo que pasa en la cancha, pero el día de mañana lo recordarán”, afirmó Scaloni.

El director técnico recordó, como ejemplo, su experiencia en el Mundial juvenil de Malasia de 1997, donde compartió plantel con dos de sus actuales colaboradores: Pablo Aimar y Walter Samuel.

“Yo tengo imágenes de Malasia, que fue en el 97, y tengo a Pablo y Walter porque vivimos cosas fuertes. Más allá de cualquier resultado, son cosas que uno se va a llevar. Son momentos inolvidables, hacemos mucho hincapié en esas cosas porque hace al grupo y, si hacemos un grupo, somos todavía más fuertes”, remarcó.

Scaloni, de 48 años, también relacionó esa concepción con el lugar que ocupó durante su carrera como futbolista.

“Siempre fui un acompañador de grupos, nunca fui de los grandes jugadores y por eso me han llevado a un Mundial. He estado en clubes donde me llevaban porque era buen tipo, no porque jugaba bien”, reconoció.

La carnicería argentina que envió la carne al Mundial 2026

Los cortes que consumió el plantel durante este Mundial salieron de Carne Los Hermanos, una carnicería ubicada en 12 de Octubre 1007, en Villa Bosch, partido bonaerense de Tres de Febrero. Sus propietarios, Alejandro y Marcos Mendoza, lograron convertir en realidad una idea que había surgido durante un asado, poco después del Mundial de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, Alejandro conoció a Tapia y le contó el proyecto que compartía con su hermano.

“Le dije que nuestro sueño era hacer los asados de la selección, donde fuera. Cuando nos necesitaran, queríamos estar”, recordó.

El llamado llegó antes de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. Los comerciantes organizaron el traslado de la mercadería con un frigorífico exportador que abastece habitualmente al negocio. En esa primera experiencia se enviaron cerca de 500 kilos de carne, repartidos en dos cargamentos. La mercadería partió desde Argentina, llegó a Miami y posteriormente fue distribuida hasta el lugar donde se encontraba concentrado el seleccionado.

La operación dejó conformes tanto a la delegación como a los responsables de la carnicería. Por eso, el procedimiento volvió a repetirse ahora en el Mundial 2026, esta vez con Kansas City como destino final.

Más de 500 kilos y una logística preparada durante meses

La selección argentina trasladó más de 500 kilos de carne de primera calidad al Origin Hotel de Kansas City, donde instaló su base de operaciones para la Copa del Mundo.

El operativo necesitó varios meses de planificación. El cargamento tuvo que superar controles sanitarios y cumplir las exigencias aduaneras establecidas por Estados Unidos para autorizar el ingreso de productos cárnicos.

La decisión también respondió a criterios deportivos y nutricionales. El cuerpo técnico y el área médica buscaron que los futbolistas conservaran una alimentación similar a la que mantienen en Argentina y evitaran modificaciones bruscas en la dieta durante una competencia de máxima exigencia.

Los cortes enviados fueron bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco.

El abrazo con Tapia y un sueño cumplido

Alejandro Mendoza, dueño de Carne Los Hermanos, conserva como uno de sus principales recuerdos el primer asado preparado para la selección durante la Copa América. Cuando Tapia regresó al hotel para agradecer el trabajo, el comerciante rechazó el saludo formal que le ofrecía el presidente de la AFA. “Me quiso dar la mano y le dije que no. Le di un abrazo eterno. Era un sueño cumplido. Después me puse a llorar de la emoción”, relató.

La carnicería también mantiene una relación de larga data con la familia de Enzo Fernández. Según contó Mendoza, Raúl Fernández, padre del mediocampista de la selección, es cliente del comercio desde hace unos 30 años, mucho antes de que su hijo se convirtiera en futbolista profesional.

Ese vínculo dejó otros recuerdos para la familia. Uno de los hermanos viajó a Inglaterra y regresó con una camiseta firmada, mientras que Alejandro guarda una remera del negocio autografiada especialmente para su nieto Román.

“Hoy tiene cuatro años. Cuando crezca y entienda quién la firmó, va a valorar muchísimo ese recuerdo. Para mí es un orgullo enorme y un sueño cumplido”, expresó.

Noticias relacionadas
Enzo Fernández, durante la práctica de la selección argentina en la ciudad deportiva de Sporting Kansas.

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

Mundial 2026. Central Córdoba visitará a Berazategui por la 20ª fecha en la Primera C,  dependiendo del resultado de la Scaloneta. 

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El partido entre Argentina e Inglaterra está cargado de historia y será el primero en que Lionel Messi enfrente a la selección europea.

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Primera C. Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal puso el 1 a 1 ante Claypole. 

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Lo último

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Ovación
El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

Por Juan Iturrez
Ovación

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná